ظریف به مجلس می رود

تسنیم،سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حضور تیم مذاکره کننده هسته‌ای در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: با توجه به برگزاری دور جدید مذاکره ایران با گروه 1+5 کمیسیون امنیت ملی موضوع مذاکرات را بررسی خواهد کرد و از رئیس و اعضای تیم مذاکره کننده برای حضور در کمیسیون دعوت می‌کند.

وی درباره اینکه این جلسه چه زمانی برگزار خواهد شد، افزود: فعلا زمان آن مشخص نیست اما حتما این موضوع در دستور کار کمیسیون خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد: وزیر خارجه، رئیس تیم مذاکره کننده است و وی با حضور در جلسه کمیسیون به تشریح دستاوردهاو ارزیابی خود از این سفر می پردازد.

وی درباره اینکه قرار است وزیر خارجه سه شنبه با حضور در این کمیسیون به سوال یکی از نمایندگان تهران پاسخ دهد، اظهارداشت: در صورت وزیر در این جلسه حتما موضوع مذاکرات ایران با 1+5 مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنابر دستور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه سه‌شنبه هفته آتی با حضور در این کمیسیون به سؤالات حمید رسایی نماینده تهران و 4 مورد پرسش جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد پاسخ می‌دهد.