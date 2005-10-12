استاندار بصره : نظاميان انگليسي همه پرسي قانون اساسي عراق را تهديد مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري"سي ان ان" آمريكا به نقل ازمحمد الوائلي استاندار بصره اعلام كرد: من ازعملكرد نظاميان انگليسي دربصره كه فضاي هرج و مرج دربين ساكنان اين شهر را ايجاد كردند، نگران هستم .



وي هشدار داد: عملكرد نيروهاي انگليسي دربصره همه پرسي درمورد قانون اساسي عراق را تهديد مي كند.

استاندار بصره از نيروهاي انگليسي مستقر دراين شهرخواست براي امنيت و سلامت ساكنان اين شهربا مقامات محلي همكاري كنند.



استاندار بصره ضمن تهديد به توقف تعامل و همكاري با ارتش انگليس ازمذاكرات دوروز پيش خود با نيروهاي انگليسي خبر داد و گفت : ابراهيم جعفري نخست وزير و وزيركشور عراق هياتي را براي بررسي حوادث اخيربصره به اين شهر اعزام كردند.

گفتني است روابط مردم و مقامات محلي بصره با نيروهاي انگليسي زماني رو به تيرگي نهاد كه نظاميان انگليسي براي آزاد سازي دو تن از مزدوران سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) به مركز پليس شهر بصره حمله بردند و آنها را آزاد كردند.

حمله به مركز پليس عراق خشم مردم و استاندار بصره را برانگيخت و مقامات عراقي ازاشغالگران انگليسي خواستند رسما از مردم عراق عذرخواهي كنند .

درهمين راستا نظاميان انگليسي دراقدامي تلافي جويان در بصره هفته گذشته 12 عراقي را دستگير كردند كه در ميان دستگير شدگان سه تن از نيروهاي پليس به چشم مي خورد.



لازم به يادآوري است كه همه پرسي مربوط به قانون اساسي دائمي عراق قرار است 15 اكتبر جاري (شنبه 23 مهرماه) برگزار شود.