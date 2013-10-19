انفجار مین در مریوان

فارس،بخشدار مرکزی مریوان از انفجار مین در پایگاه نظامی متروکه روستای نشکاش از توابع این شهرستان خبرداد و افزود: عصر روز جمعه 26 مهرماه چند کودک، حین بازی کودکانه خود با انفجار یک مین روبهرو شدند.
رضا خسروی اظهار کرد: در این انفجار 6 کودک دبستانی و یک کودک 5 ساله زخمی شدند.
وی با اشاره به اینکه بعد از انفجار این کودکان به بیمارستان بوعلی شهر مریوان انتقال یافتند گفت: حال 2 نفر از این کودکان وخیم بوده و احتمالاً به تهران انتقال داده شوند.
خسروی با اشاره به اینکه یکی از این کودکان پایش از قسمت سینه پا و پنجه قطع شده است، اضافه کرد: 2 نفر از کودکان از ناحیه چشم مصدوم بوده و احتمال وجود جسم خارجی در چشم آنان وجود دارد.
وی در ادامه بیان داشت: گشین کریمی، ئالا روبینا، متین رخشبهار، خبات کریمی، بهنوش میناییمقدم، زانا پاو و سینا دژآهنگ کودکان زخمی شده در انفجار مین هستند.
بخشدار مرکزی مریوان در پایان گفت: این منطقه قبلاً از وجود مین پاکسازی شده بود اما در گوشه و کنار آن هنوز مینهایی وجود دارد که با بارندگیها و لغزش خاک پیدا میشوند.
در پی انفجار مین در پایگاه نظامی متروکه روستای نشکاش 7 کودک مریوانی زخمی شدند.
فارس،بخشدار مرکزی مریوان از انفجار مین در پایگاه نظامی متروکه روستای نشکاش از توابع این شهرستان خبرداد و افزود: عصر روز جمعه 26 مهرماه چند کودک، حین بازی کودکانه خود با انفجار یک مین روبهرو شدند.
نظر شما