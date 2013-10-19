مرسی وعده پیروزی داد

ایسنا، اسامه مرسی، پسر محمد مرسی، رئیسجمهور برکنار شده مصر در تماسی تلفنی با سازماندهندگان تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در استان المنیا، در مرکز مصر اعلام کرد که پدرش به حامیان خود وعده پیروزی و قصاص خون کشته شدههای تظاهرات مصر در آینده نزدیک را داده است.
در این تماس تلفنی که توسط بلندگوها برای شرکتکنندگان در تظاهرات حامیان اخوان در المنیا پخش شد، اسامه مرسی به نقل از پدرش اعلام کرد که "کودتا" در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید و حق بر باطل پیروز خواهد شد و تمام تظاهرکنندگانی که روزی استقامت کردند در نهایت خواهند دید که این مقاومت به خیر و خوشی میانجامد.
پسر مرسی در ادامه گفت: پدرم به تمامی مردم مقاوم مصر در میدانهای تظاهرات تبریک گفته و اعلام کرده که ما در نهایت بر "دشمنانمان" پیروز میشویم و بهزودی به کشتار تظاهرکنندگان پایان میدهیم.
روز جمعه جمعی از حامیان محمد مرسی تظاهراتی را در شهر المنیا برگزار کردند که طی آن تظاهرکنندگان با در دست داشتن تصاویر محمد مرسی شعارهایی را علیه پلیس و ارتش این کشور سر دادند.
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