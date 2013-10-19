مجله مهر: حالا علیرضا- م را همه می شناسند. قاچاقچی شیشه بجنوردی که یک بار اعدام شد، 12 دقیقه آن بالا ماند و جان داد و در نهایت پزشک و نماینده اجرای احکام مرگش را تایید کردند. اما یک روز بعد در سردخانه نفس کشید و به زندگی برگشت.

پنجشنبه هفته قبل وقتی علیرضا م در سردخانه زنده شد، بلافاصله او را به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل کردند تا اقدامات درمانی روی او انجام گیرد. در همان زمان، محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که به محض بهبودی حکم او یک بار دیگر اجرا می شود. او با بیان این که حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است، گفت: «قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 1389 نیز به تفصیل در ارتباط با میزان حمل و نگهداری مواد مخدر توضیح داده است و حمل و نگهداری بیش از 30 گرم شیشه مجازات مرگ را به دنبال دارد که این مجازات شامل مرد اعدامی هم خواهد شد.»

این در حالی است که در کتاب استفتائات آیت الله بهجت، چاپ 1428 قم آمده است: «اگر پس از اعدام و حلق‌ آویز کردن مُجرم، کشف شود که وى زنده است، باید دوباره اعدام شود.»

در جلد دوم جامع الاحکام هم از آیت الله صافی گلپایگانی نقل شده است: «در صورتى که بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکى قانونى و ... در مجرم علائمى حیاتى دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد، ظاهراً حکم اجراى حد و قصاص به قوت خود باقى است.»

با این حال، دو روز قبل دفتر استفتائات آیت الله صافی گلپایگانی در اطلاعیه ای اینطور نوشت: در پي سؤالات تعدادي از مردم از دفتر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دامت بركاته در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچي، دفتر استفتائات معظم له اعلام نمود: مسأله‌اي كه در كتاب جامع الأحكام جلد دوم مي‌باشد ارتباطي به موضوع مذكور ندارد و معظم له نسبت به اين مسئله نظر ديگري دارند.

امروز هم دفتر آیت‌الله صافی گلپایگانی اعلام کرد: در فرض سؤال، اعدام چنین شخصی جایز نمی‌باشد؛ والله العالم.

حقوقدانان مخالف اعدام علیرضا-م معتقدند حکم اعدام یک بار درباره مجرم اجرا شده و پزشک و نماینده دستگاه قضا مرگ او را تایید کرده اند. بنابراین زنده شدن او بعد از مرگ قطعی بوده و نیازی به اجرای مجدد حکم نیست. این در حالی است که عده ای دیگر از حقوقدان‌ها حکم اعدام صادر شده را به معنی سلب حیات از فرد می‌دانند و معتقدند به هر ترتیب لازم‌الاجرا است.

یکی از قضات سابق اجرای احکام در این باره می گوید: «بر اساس قانون مجازات اسلامی حد لازم الاجرا است و وقتی حکم اعدام یا قصاص صادر می شود، به معنی سلب حیات از مجرم است که باید در هر صورت اجرا شود. این مورد هم جزو حدود تعزیری است و حکم سلب حیات از مجرم حتی در صورت زنده ماندن وی، مجددا باید اجرا شود.»

او ادامه می‌دهد: «هیچ قانونی وجود ندارد که بر اساس آن اگر فرد مجرم بعد از قصاص یا اجرای حکم اعدام زنده بماند، بخشیده شود یا گفته شود مجازاتش اجرا شده. بلکه فرد، بعد از زنده ماندن و بهبود وضعیت جسمی اش دوباره باید برای اجرای حکم آماده شود.»