هيات رييسه با نمايندگاني كه در مصاحبه هايشان شأن مجلس را تضعيف مي كنند برخورد كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ايرج نديمي نماينده لاهيجان و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ماده 23 بند 11 آيين نامه داخلي مجلس خطاب به هيات رييسه گفت: متاسفانه يكي از نمايندگان در مصاحبه هايي كه با رسانه ها انجام داده بود به مجلس نمره 8 داده است كه اين كار برخلاف شان نمايندگي است.

وي در ادامه با اشاره به همايش مجلس و نظارت گفت: آيا اين درست است مجلس همايشي را براي هر چه بهتر شدن بخش نظارت برگزار نمايد، ولي متاسفانه بعد از گذشت چند روز مورد حملات همكاران ديگر قرار گيرد.

نديمي افزود: اينكه برخي از دوستان به راحتي در رابطه با مجلس مي توانند قضاوت كنند و شاخصه هاي مجلس را اعلام كنند به ما بگويند كه نمايندگان چه كم كاري هايي تاكنون انجام داده اند.

وي گفت: من از هيات رييسه و نمايندگان مي خواهم كه نگذارند برخي از دوستان با مصاحبه و تعرض، به مجلس شلاق بزنند.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذكر نديمي گفت: هيات رييسه از شان مجلس دفاع خواهد كرد و بنده از نمايندگان مي خواهم در مصاحبه هايي كه انجام مي دهند آمار و ارقام را به صورت درست و شفاف به رسانه ها اعلام كنند.

همچنين در جلسه علني امروز مجلس محمود ابطحي نماينده خميني شهر نيز در تذكري آيين نامه اي خطاب به هيات رييسه از آنان خواست در خصوص مصاحبه نمايندگان كه شان مجلس را پايين مي آورند برخورد كند.

ابطحي افزود: از زماني كه مجلس هفتم تشكيل شده است گامهاي بلندي در خصوص مبارزه با مفاسد و همچنين تحقيق و تفحص از ارگانهاي دولتي صورت گرفته است.

وي خطاب به هيات رييسه افزود: چرا هيات رييسه با اينگونه نمايندگان برخورد نمي كند كه به خودشان اجازه مي دهند به مجلس نمره دهند كه به نظر من اين نمره در خصوص عملكرد كاري خود اين نماينده بوده است.

ابطحي گفت: من از اين نماينده محترم مي خواهم بگويند كه در خصوص فساد هاي ذوب آهن اصفهان و آرد و نان اصفهان چه كاري كرده است.

باهنر در پاسخ به تذكر ابطحي گفت: اميدواريم كه اين نمره 8 از 10 بوده باشد.

اين تذكر دو نماينده مجلس هفتمي در حالي بود كه حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه خود با روزنامه ها به عملكرد مجلس در طول 16 ماه گذشته نمره زير 8 داده بود.