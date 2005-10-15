ليگ جودو بايد پويا و متحول باشد // اگرنيمي از بودجه كشتي در اختيار جودو بود،قطعا نتايج درخشاني مي گرفتيم

محمدرضا رودكي عضو تيم ملي جودو با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: خيلي ازتيم هايي كه فصل قبل درليگ حضور داشتند، درسال 84 كناره گيري كرده اند. دراين رابطه بايد فدراسيون چاره اي انديشه كند. براي پيشرفت جودونياز به يك ليگ پويا ومتحول داريم كه تمام عناصرجودو به خصوص اعضاي تيم ملي درآن حضوري فعالي داشته باشند.

وي ادامه داد: نگاه كنيد درتكواندو و يا كشتي چه تيم هايي حضوردارند و ورزشكاران آنها با چه مبالغي سنگيني قرارداد منعقد مي كنند. ولي درليگ جودوحداكثر مبلغ 100 ميليون ريال است، دلايل اين كم توجهي ازسوي باشگاه هاي مختلف به جودو بايد بررسي شود.

قهرمان سال 2005 آسيا با بيان اينكه جوايزقهرمانان جودومتفاوت است، افزود: قهرمانان رشته هاي مختلف جوايزخيلي خوب مي گيرند وحتي اين جوايز به موقع به آنها اهدا مي شود. ولي اين مساله درجودوصدق نمي كند، كشتي با آن سرمايه وبودجه هنگفت در مسابقات جهاني تنها يك برنزكسب كرد وكسي چيزي هم نگفت، ولي جودو درمسابقات جهاني يك برنزكسب كرد وتمام نفرات هم در رده بندي اوزان خود قرارگرفتند،با اين حال چه انتقاداتي كه ازاين تيم نشد.

رودكي درپايان گفت: جودو براي پيشرفت نيازبه توجه بيشترمسئولين وسرمايه گذاري دارد. اگرنيمي ازبودجه كشتي در اختيارجودو قرارگيرد قطعا نتايج درخشاني خواهد گرفت.