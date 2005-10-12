راي كميته ملي دوپينگ صادر شد ؛ هفت ورزشكار از يك تا دوسال محروم شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" راي صادره به اين شرح است :
1- سيد ساجد جلالي ورزشكار رشته كشتي آزاد به علت استفاده از ماده ممنوعه ناندرلون و بالا بودن نسبت تستوسترون به اپي تستوسترون بر اساس بند 2-1و 10-5-2 آيين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ از تاريخ 31/5/84لغايت 31/5/85 به مدل يك سال از شركت در كليه رقابت هاي داخلي و خارجي و تمرينات تيمي محروم است.
2-حامد مروج ، محمد نصيري، جمشيد مكري و سعيد قاسميان دهكردي به دليل مصرف ماده ممنوعه ستانوزولول و مسعود طاهري به علت مصرف ماده ممنوعه كلنبوترول و منوچهر ابراهيم خاني به علت بالا بودن نسبت تستوسترون به اپي تستسترون(همگي در رشته پرورش اندام فعاليت دارند) بر اساس بند 2-1 و 10-2 آيين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ هر كدام از تاريخ 2/6/84 لغايت 2/6/86 به مدت دو سال از شركت در كليه رقابت هاي داخلي و خارجي و تمرينات تيم ملي محروم هستند.
شوراي صدور راي ستادملي مبارزه با دوپينگ روز گذشته درمحل ستاد ملي مبارزه با دوپينگ درارتباط با نمونه هاي مثبت اعلام شده از آزمايشگاه تشكيل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" راي صادره به اين شرح است :
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