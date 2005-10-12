راي كميته ملي دوپينگ صادر شد ؛ هفت ورزشكار از يك تا دوسال محروم شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" راي صادره به اين شرح است :

1- سيد ساجد جلالي ورزشكار رشته كشتي آزاد به علت استفاده از ماده ممنوعه ناندرلون و بالا بودن نسبت تستوسترون به اپي تستوسترون بر اساس بند 2-1و 10-5-2 آيين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ از تاريخ 31/5/84لغايت 31/5/85 به مدل يك سال از شركت در كليه رقابت هاي داخلي و خارجي و تمرينات تيمي محروم است.

2-حامد مروج ، محمد نصيري، جمشيد مكري و سعيد قاسميان دهكردي به دليل مصرف ماده ممنوعه ستانوزولول و مسعود طاهري به علت مصرف ماده ممنوعه كلنبوترول و منوچهر ابراهيم خاني به علت بالا بودن نسبت تستوسترون به اپي تستسترون(همگي در رشته پرورش اندام فعاليت دارند) بر اساس بند 2-1 و 10-2 آيين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ هر كدام از تاريخ 2/6/84 لغايت 2/6/86 به مدت دو سال از شركت در كليه رقابت هاي داخلي و خارجي و تمرينات تيم ملي محروم هستند.

