آلودگی هوا به تهران بازگشت

تهران امروز، آنها تیره شدن آسمان شهرشان را به پیش‌بینی اخیر سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارندگی نسبت می‌دادند اما طولی نکشید که مسئولان کنترل کیفیت هوای پایتخت در مصاحبه با رسانه‌های مختلف اعلام کردند موج جدید آلودگی‌ها وارد تهران شده است. همان گرد و غباری که راه نفس را مدت هاست تنگ کرده.

هشدار اکید کارشناسان هواشناسی این است که امروز بیماران قلبی و ریوی،سالمندان و کودکان از تردد زیاد در سطح معابر پرهیز کنند.

از هشدار شهردار تا رسیدن به راهکاری جدی

مسئله آلودگی هوا در تهران آنقدر حاد شده است که محمدباقر قالیباف،در مراسم معرفه شهردار منطقه 11،آلودگی هوا را مهم‌ترین چالش شهر تهران معرفی می‌کند و می‌گوید: «آلودگی هوا جان کودکان ما و همه شهروندان را به خطر انداخته است.»

از سویی دیگر،یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم خبر می‌دهد: «آمارها حاکی از آن است که شانزدهم مهرماه، آلوده‌ترین روز از نخستین ماه پاییز بوده به‌طوری که حجم آلاینده‌های کمتر از 2 و نیم و 10 میکرون معلق در هوای تهران،رکوردشکن بوده و به بالاترین حد غیرمجاز رسیده‌اند.»

پدیده گردوغبار سه‌شنبه تمام می‌شود

او درباره علت آلودگی هوای پایتخت می‌گوید: «به علت باد شدید گرد و غبار از اطراف تهران وارد شده است و از ابتدای سال این چندمین باری است که این اتفاق می‌افتد.البته این پدیده سه‌شنبه پایان می‌گیرد و هنوز به مرحله هشدار نرسیده‌ایم که بخواهیم شهر را تعطیل کنیم.گرچه این ریزگردها خود دارای عوارض برای سلامتی هستند.»

یوسف رشیدی وجود ذرات معلق در هوای شهر را از عوامل اصلی بروز مشکلات تنفسی و حملات قلبی می‌خواند و ادامه می‌دهد: با افزایش حجم آلاینده‌های معلق در هوا به‌ویژه ذرات کوچک‌تر از 2.5 میکرون، انواع بیماری‌های قلبی و تنفسی شیوع می‌یابند و بهداشت عمومی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد و تهرانی‌ها از این مسئله مستثنا نیستند. وی با یادآوری اینکه ورود آلاینده‌ها به چرخه گردش خون، تاثیر زیادی در به خطر افتادن سلامت قلب، مغز و ریه شهروندان تهرانی دارد،تاکید کرد: با توجه به مشکلات بهداشتی آلاینده‌ها باید اندازه دقیق و ترکیب شیمیایی این ذرات مشخص و تعیین شود.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: یافته‌های جدید علمی حاکی از این واقعیت است که تنفس برخی از ذرات معلق توسط شهروندان حتی در نرون‌های مغزی نیز اثرگذار است و منجر به بروز سکته‌های مغزی می‌شود. مدیرکل محیط‌زیست استان تهران نیز با بیان اینکه هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد از تداوم گردو غبار در پایتخت خبرداد.

هوا آلوده است، ورزش نکنید

محمدهادی حیدرزاده با اشاره به آلودگی هوا و گردو غبار در پایتخت گفت: این گردو غبار منشأ محیطی دارد و به دلیل وزش باد ایجاد شده که سبب کاهش شعاع دید نیز شده است. مدیرکل محیط‌زیست استان تهران اظهار داشت: گردوغبار امروز در پایتخت ادامه دارد و کمیته اضطرار هم تشکیل نمی‌شود زیرا تنها در شرایط پایداری هوا و مواقعی که میزان آلاینده‌ها به حدود 170 PSI برسد کمیته اضطرار تشکیل خواهد شد.حیدرزاده تصریح کرد: با هماهنگی که با وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته قرار شد تا روز چهارشنبه هیچ ورزش صبحگاهی در مدارس نداشته باشیم.