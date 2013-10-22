تلاش پورمحمدی برای نجات اعدامی

نامه نیوز، مصطفی پورمحمدی در توضیح نظر خود در مورد اجرای دوباره حکم اعدام علیرضا.م که پس از اعدام و تایید پزشکی قانونی زنده مانده بود گفت: این یک مورد بسیار نادر و کم سابقه است و جز یکی دو مورد، مشابهی نداشته است.

وی گفت: پزشکی قانونی علائم حیاتی فرد اعدام شده را بررسی کرده بود و براساس مستندات جواز دفن را صادر کرده بود اما بعد معلوم شد که این فرد هنوز فوت نکرده و به حیاتی دوباره رسیده است.

پورمحمدی با بیان اینکه علیرضا. م اکنون هم وضع جسمی مناسبی ندارد گفت: پزشکان در حال تلاش هستند تا وی به وضعیت جسمی بهتری برسد و امیدوارم که این تلاش نتیجه بخش باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری در این مورد یک بحث فقهی و حقوقی جدی است گفت: در این باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و نمی توان به نظر واحدی استناد کرد. دو طرف دلایل خود را دارند ولی من فکر می کنم این موضوع جدای از این مورد خاص نیازمند بررسی حقوقدانان و فقها است.

وزیر دادگستری گفت: بنده معتقدم اجرای دوباره این حکم اتفاق درستی نیست و تلاش می کنیم تا راهی برای جلوگیری از اعدام مجدد وی پیدا کنیم.

وی افزود: بنده به دلایل مختلفی از جمله مسائل داخلی، فرهنگی و به ویژه بین الملل مخالف اجرای دوباره حکم اعدام برای علیرضا .م هستم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: مجازات وی حداقل به صورت ظاهری اجرا شده و اجرای دوباره به مصلحت نیست.

پورمحمدی گفت: بنده تاکنون تلاش خود را با رایزنی‌های مختلف برای عفو یا تنزیل و تخفیف در مجازات وی انجام داده ام و سعی می‌کنم جلوی اجرای دوباره این حکم را بگیرم. در این باره با دستگاه قضائی مذاکراتی انجام داده ام و امیدوارم به نتیجه مطلوب برسم.

وی در پایان گفت: دولت در این خصوص ضمن اینکه تابع نظرات دستگاه قضایی است، از عدم اجرای این حکم حمایت می کند.