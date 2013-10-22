ماموریت قاضی سراج تمام نشده است

تسنیم: ناصر سراج درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر پایان مأموریت وی در رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: این اخبار را تکذیب می‌کنم زیرا مأموریت بنده در این پرونده تمام نشده است.

قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی تأکید کرد: مأموریت من در این پرونده همچنان ادامه دارد. من چنین مصاحبه‌ای نکرده‌ام و نمی‌دانم این اخبار چگونه منتشر شده است.

انتشار این اخبار در حالی صورت گرفته که پیش از قاضی سراج در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده بود متهمان اصلی و بزرگ این پرونده را شخصا محاکمه خواهم کرد.

تاکنون برای 4 متهم اصلی این پرونده از جمله مه‌آفرید امیرخسروی حکم اعدام صادر شده که اجرای حکم این افراد، منوط به اجرای محکومیت‌های مالی آنها است.