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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

تصویب کلیات لایحه اصلاح بودجه

کلیات لایحه اصلاح بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی به تصویب شد.

ایسنا، نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح بودجه 92 را در صحن علنی امروز چهارشنبه با 122 رای موافق، 67 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 213 به تصویب رساندند.

پیش از این بررسی لایحه اصلاح بودجه با اولویت در دستور مجلس قرار گرفت که نمایندگان به آن رای داده بودند به همین دلیل مجلس وارد بررسی کلیات شد.

در جریان بررسی کلیات، علیپور، قادری و کوچکی‌نژاد به عنوان مخالف و صمیمی، علی محمد احمدی و نگهبان سلامی به عنوان موافق به ایراد سخن پرداختند.

بر اساس این گزارش با تصویب کلیات این لایحه، نمایندگان وارد بررسی جزییات آن خواهند شد.

کد مطلب 2404353

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