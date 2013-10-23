شاهگوش دانلود می شود

مهر: مراسم رونمایی از نخستین قسمت سریال "شاهگوش" به کارگردانی سیدمحمدداود میرباقری که به تازگی در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است، شب گذشته سه شنبه 30 مهر با حضور حجت اله ایوبی رییس سازمان سینمایی، سرمایهگذار، تهیهکنندگان، کارگردان، بازیگران و دیگر عوامل سریال و اهالی رسانه در هنرستان ادب شهرک قائم برگزار شد.
مسعود پاکدل مجری طرح این پروژه اجرای مراسم را در لوکیشن اصلی سریال که به یک کلانتری تبدیل شده است، برعهده داشت و به عنوان اولین سخنران از مردی دعوت کرد که او را مرد در سایه، مشوق اصلی و پشت گرمی پروژه خواند؛ احسان دلاویز که سرمایهگذاری سریال را برعهده دارد.
دلاویز نیز در سخنانی اظهار کرد: اولین حضور رسمی ایوبی در سازمان سینمایی در پشت صحنه سریال "شاهگوش" افتخاری برای ما است. جا دارد از نیروی انتظامی هم تشکر کنم چون سریال از قسمت دوم به بعد وارد فضای انتظامی میشود و باید از دوستان به خاطر تحمل و نگاه مثبتشان تشکر کرد.
وی با بیان اینکه در ایران شبکه خصوصی وجود ندارد، افزود: شبکه خانگی به عنوان رقیبی برای تلویزیون به حساب میآید. مردم تشنه اخبار، فیلمها و رویدادهای فرهنگی هستند و از آنجایی که تلویزیون در قصه، نمایش و جذب مخاطب نواقصی دارد، آنها جذب ماهواره میشوند. بنابراین اگر شبکه نمایش خانگی به عنوان رقیب جدی تلویزیون در اختیار سینما باشد، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
سرمایهگذار "شاهگوش" تأکید کرد: سازمان سینمایی باید در این حوزه نگاه متفاوتی داشته باشد و به جای دخالت در تولید محتوا، حمایت از آثار از مرحله پیش تولید تا مرحله پس تولید را سرلوحه کار خود قرار دهد چرا که هنرمندان میدانند باید چه چیزی تولید کنند.
اخبار نگرانکننده از تکثیر غیرمجاز "شاهگوش"
دلاویز تصریح کرد: سازمان سینمایی باید از آثار حمایت کند و پای آنها بایستد در غیر این صورت سرمایهگذاران این حوزه را کم میکند. متاسفانه در 48 ساعت گذشته شاهد دانلود قسمت اول "شاهگوش" با سرعت بالا در اینترنت هستیم و اخبار نگران کنندهای از تکثیر غیرقانونی سریال در حاشیه تهران و شهرستانها به گوش میرسد.
وی گفت: تنها فرش قرمزی که سازمان سینمایی میتواند مقابل سرمایهگذاران پهن کند، ایجاد بستر امن برای سرمایهگذاری است. ایوبی که به عنوان رایزن فرهنگی برای ما شناخته شده است باید جلوی راهزنهای فرهنگی را بگیرد. در این صورت است که اقتصاد در هنر ما رشد پیدا میکند.
در ادامه پاکدل به همزمانی برگزاری این مراسم با تولد 68 سالگی عبدالله اسکندری طراح گریم پیشکسوت سینما و تلویزیون اشاره کرد و حاضران وی را تشویق کردند.
میرباقری کارگردان کهنهکار عرصه تصویر که برای نخستین بار فعالیت در شبکه نمایش خانگی را تجربه میکند، پس از این در سخنانی گفت: مجلس متعلق به آقای اسکندری است. تولدت را تبریک میگویم عبدالله.
وی خطاب به همکارانش در "شاهگوش" ادامه داد: قدم اول را برداشتیم. امیدوارم مسیر سخت پیش رو و قدمهای بعدی را با قدرت بیشتری برداریم و کار شکل و شمایل دراماتیکتری پیدا کند.
سازنده اثر به یادماندنی "مختارنامه" با بیان اینکه احساس خوبی دارد، افزود: احساس میکنم به درصدی از اهدافمان نزدیک میشویم و میتوانیم شبکه سینمای خانگی را به یک رقیب جدی برای مجموعههای فعال تصویری تبدیل کنیم. دستیابی به این هدف تبعات خوبی برای هنرمندان خواهد داشت.
میرباقری از دوستانی که تقبل سرمایهگذاری کردند و بازیگرانی که با عشق و علاقه کار را جلو بردند، قدردانی و اظهار امیدواری کرد قسمت اول انگیزهای باشد تا گروه با انرژی و پشتکار به کارشان ادامه دهند.
در ادامه مراسم رونمایی ایوبی در سخنانی گفت: فردا که تاریخ سینمای ایران را خواهند نوشت، خواهند گفت قبل و بعد از "شاهگوش" و این سریال تحول بزرگی در سینمای خانگی خواهد داشت. میرباقری که افتخاری برای سینمای کشور است آمد و این عرصه را بالاتر برد.
رییس سازمان سینمایی رقابت ایجاد شده را رقابتی مفید و سازنده خواند و تأکید کرد: اینگونه همه تلاش خود را برای رسیدن به سطح استانداردها افزایش خواهند داد. افرادی که در عرصه فرهنگ و هنر سرمایهگذاری میکنند، جزو شریفترین انسانهای مملکت هستند. چرا که آنها راههای بیخطر و آسانتری برای رسیدن به سرمایه دارند اما برای اعتلای فرهنگ پا پیش میگذارند و باید دستشان را بوسید.
در سیاست حرف نویی نداریم اما در فرهنگ داریم
وی افزود: فرهنگ عرصهای است که ما در آن ادعا داریم. مزیت اول ما فرهنگ است و گرچه در مسائل سیاسی حرف نویی نداریم اما حرفهای گفتنی در عرصه فرهنگ برای جهان امروز داریم. امیدوارم استاد پروژه "سیاوش" را نیز بعد از این کار بسازند و دنیا آماده این کار است.
مدیران فرهنگی کارهای نیستند
ایوبی یادآور شد: من جزو مدیرانی هستم که بر این امر واقفم که مدیران فرهنگی در عرصه فرهنگ کارهای نیستند. بلکه شما همه کارهاید. خلاق و آفریننده شمایید و ما تنها راه را هموار کرده و فضا را مساعد میکنیم.
رییس سازمان سینمایی تصریح کرد: اگر فضای عادی و طبیعی فراهم شود هنرمندان آنقدر توان دارند که راه خود را در پیش بگیرند. ما برای مبارزه با تکثیر غیرقانونی نیز بسیج خواهیم شد. برای مقابله با این معضل اراده ملی وجود دارد. شعار دولت تدبیر و امید این است که باید فضای امنی وجود داشته باشد. البته این برای ما یک اعتقاد است نه شعار که فضای کسب و کار را در همه عرصهها امن کنیم.
وی تأکید کرد: فضای سرمایهگذاری نیز باید امنیت کافی داشته باشد، در این صورت سرمایهگذاران فراوانی وجود خواهند داشت.
در دقایق پایانی این مراسم، از عبدالله اسکندری برای فوت کردن شمع کیکی که به مناسبت تولد 68 سالگی او سفارش داده بودند دعوت به عمل آمد. روی این کیک تصاویری از گریمهای گوناگون اسکندری بر چهره بازیگران متفاوت و زندگینامه و عکس او حک شده بود.
فرهاد اصلانی، محسن تنابنده، شهرام حقیقت دوست، احمد مهرانفر، هادی کاظمی، الهام پاوه نژاد، حامد میرباقری، علیرضا جعفری، سیروس گرجستانی، سید محمد امامی و مهران برومند، فردین خلعتبری، رسول نجفیان، محمدرسول صادقی، سهیل نوروزی و... از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند که با صرف کیک به پایان رسید.
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