مسکن مهر مردم را گرفتار کرده است

ایرنا: عباس آخوندی روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد: طرح مسکن مهر به دلیل این که، نواقص و مشکلات فراوانی دارد، باید متوقف شود.

آخوندی یادآور شد: درست است که توجه افکار عمومی به سمت مسکن مهر معطوف شده، اما افرادی که در خانه های مسکن مهر ساکنان شده اند، می گویند چندین هزار واحد بدون خدمات و در جاهای نامناسب احداث شده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که، این نوع خانه سازی به نفع مردم و جامعه نیست گفت: در حقیقت این موضوع باعث گرفتار کردن مردم و دولت های آینده است.

آخوندی با اشاره به این که، بسیاری از واحدهای احداثی فاقد آب، فاضلاب، گاز و دیگر خدمات است خاطرنشان کرد: دولت اکنون به شدت درگیر طرح مسکن مهر شده تا حداقل نواقص آن ها را برطرف کند.

وی با بیان این که، در این گونه طرح تنها ساخت مسکن مطرح نیست، اظهارداشت: واحدهای مسکونی که در منطقه ساخت می شود، نیاز به خدمات مختلف دارند و ما هم گرچه به تعهدات پایبند هستیم، اما مسکن مهر چندان طرح جالبی نیست که بخواهیم همواره دنبال آن باشیم.

آخوندی گفت: به رغم هزینه هایی که برای ساخت مسکن مهر انجام شده است، اما این طرح دردسرهایی را برای دولت ایجاد کرده است و به همین خاطر هم اکنون 200 هزار واحد مسکونی فاقد امکانات در کشور داریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از ابتدا قرار بود این طرح به نفع طبقه ضعیف و کم درآمد جامعه باشد، اما بیشتر به نفع طبقه متوسط بوده و هدف خود را تامین نکرده است.

آخوندی در خصوص افزایش مبالغ درخواستی پیمانکاران از اعضا برای ساخت واحدهای مسکونی مهر گفت: اساس کار این بوده که مبلغی را مردم و مبلغی را بانک ها بگذارند و دولت دخالتی در این فرآیند نداشته باشد، اما ما در برابر تغییر قیمت ها مقاومت کرده ایم و به پیمانکاران گفته ایم که در چارچوب قراردادها حرکت کنند.