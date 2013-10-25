پاییز امسال هیچ روز پاکی نداشت

به گزارش ایسنا دکتر یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: مهرماه امسال هوای تهران از نظر آلودگی هوا در شرایط نامناسبی قرار داشته چنانچه حتی یک روز هوای پاک در تهران نداشتیم ، 22 روز هوای شهر ناسالم و تنها 8 روز هوا سالم بوده است.

وی با مقایسه آمار روزهای ناسالم مهرماه امسال با سال گذشته افزود: سال گذشته در مهرماه 13 روز هوای ناسالم و 17 روز هوای سالم داشتیم که متاسفانه امسال وضعیت بدتری از نظر الودگی هوا را شاهد بودیم و شهروندان تهرانی تنها 8 روز هوای سالم تنفس کردند.

رشیدی با بیان این که با شمار روزهای ناسالم مهرماه سال جاری و مقایسه این آمار با سال های گذشته، به نظر می رسد پایتخت پاییز ناسالم تری را از نظر آلودگی هوا پیش روی خواهد داشت، گفت: هرساله با نزدیک شدن به ماه های آبان و آذر پدیده‌هایی همچون اینورژن، وارونگی دما و پایداری هوا قوت می گیرد که گاه منجر به تعطیلی دستگاه‌های مختلف و بخش های آموزشی می شود اما متاسفانه به حل معضل آلودگی هوا به صورت ریشه ای پرداخته نمی شود و تنها با تشدید آلودگی ها اظهار نظرها در این خصوص افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خاطر نشان کرد: بارها و بارها گفته شده که حل معضل آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای کشور تنها با ارتقا کیفیت خودروها و سوخت، خروج به موقع خودروهای فرسوده، ممانعت از تردد موتورسیکلت های غیر استاندارد و فرسوده در شهر، توسعه حمل و نقل عمومی و ... امکان پذیر است اما متاسفانه تاکنون آن طور که باید و شاید به این موضوعات توجه نشده است. با این وجود امیدواریم که دولت جدید گام های اساسی در تحقق این موارد برداشته و عزم ملی برای حل معضل آلودگی هوا در کشور شکل گیرد.