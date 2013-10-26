بنزین تک نرخی و هزار تومان می شود

مهر: عرضه بنزین چند نرخی پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها این روزها صدای انتقاد مدیران وزارت نفت را هم درآورده است.

پیش از این انجمن جایگاهداران سوخت کشور با ارائه پیشنهادی خواستار حذف نظام عرضه بنزین چند نرخی و تک نرخی شدن عرضه این فرآورده نفتی شده بودند که وزارت نفت هم برای اجرای این پیشنهاد بنزینی چراغ سبز نشان داده است.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در آستانه ورود به چهارمین سال اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها با انتقاد از عرضه بنزین چند نرخی، می گوید: عرضه بنزین با یک نرخی علاوه بر کاهش فساد، امکان نظارت بهینه تر بر روند عرضه و توزیع فرآورده های مختلف نفتی را هم تسهیل و تسریع می بخشد.

همزمان با این اظهارنظر، وزرای اقتصادی دولت با اشاره به قطعی شدن افزایش و اصلاح قیمت حامل های مختلف انرژی، اعلام کرده اند: مجموعه وزرای اقتصادی دولت بر روی موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی تقریباً به یک جمع بندی رسیده اند.

کف افزایش قیمت بنزین؛ 1000 تومان

در شرایط فعلی بنزین به صورت دو نرخ نیمه یارانه ای 400 تومانی و آزاد 700 تومانی عرضه می شود که در صورت جمع بندی بر روی عرضه تک نرخی، قطعا یک محدوده زمانی برای مصرف بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت خودروها توسط وزارت نفت تعیین خواهد شد.

در سناریوی عرضه بنزین تک نرخی قطعا بهای این فرآورده استراتژیک نفتی بیش از یکهزار تومان به ازای هر لیتر خواهد بود و در این بین اخیرا بیژن زنگنه وزیر نفت قیمت هر لیتر بنزین متناسب با بازار فوب خلیج فارس را سه هزار تومان اعلام کرده است.

علاوه بر قیمت واقعی هر لیتر بنزین، هم اکنون یک هزینه معادل 100 تا 110 تومانی برای انتقال، ذخیره سازی، توزیع و هزینه بخارات به ازای هر لیتر بنزین وجود دارد.

از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار آزاد تا مرز 3000 تومان، در حال حاضر این افزایش نرخ ارز به انگیزه سودجویان برای انحراف و قاچاق گازوئیل به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان افزوده است و حتی فروش سوخت به مرزنشینان با قیمت های تعادلی هم منجر به توقف قاچاق بنزین و حتی گازوئیل نشده است.

از این رو دولت در سناریوی افزایش قیمت بنزین قطعا، افزایش بهای به بیش از یکهزار تومانی را در دستور کار قرار داده است و پیش بینی می شود یکهزار تومان کف افزایش قیمت این فراورده پرطرفدار نفتی باشد.

با این وجود مسئولان وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هر گونه افزایش قیمت بنزین دست کم تا نوروز سالجاری را رد می کنند و این احتمال وجود دارد که این افزایش قیمت در قالب قانون بودجه سال 1393 توسط دولت به مجلس ارائه و با موافقت اهالی بهارستان و سپس مهر تائید شورای نگهبان از سال آینده عملیاتی شود.

خودروهای لوکس مشتریان اصلی بنزین آزاد

از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین با ثبت رشدی بین 7 تا 10 درصدی در ایام مختلف سال، به بیش از 70 میلیون لیتر در روز رسیده است که مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پیشتر اختصاص سهمیه ویژه بنزین برای ایام خاص سال همچون نوروز و ورود خودروهای جدید به ناوگان حمل و نقل را دو عامل جهش افسار گسیخته بنزین در سالجاری اعلام می کنند.

یکی از مشکلات پیش روی دولت در اختصاص سهمیه ویژه بنزین به خودروهای شخصی افزایش ذخیره سازی بنزین 400 تومانی در کارت های هوشمند سوخت خودروها بوده به طوری که مردم با در اختیار داشتن سهمیه بنزین نیمه یارانه ای تمایل کمتری به خرید بنزین با نرخ آزاد 700 تومانی دارند.

آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد هم اکنون تنها حدود 25 تا 26 درصد فروش بنزین با نرخ 700 تومانی انجام می شود به عبارت دیگر به طور متسوط روزانه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 17 میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد در جایگاه ها خریدار شده است.

در حال حاضر برخی از خودروهای لوکس و بالای 1800 اسب بخار تنها مشتریان بنزین آزاد هستند به طوری که هم اکنون حدود 75 درصد و بخش عمده فروش بنزین در جایگاه ها با نرخ یارانه ای 400 تومانی انجام می شود.