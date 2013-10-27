جیش العدل، مسئول شهادت مرزبانان 

ایسنا: وبلاگ این گروه کشتار مرزبانان ایرانی در منطقه سراوان در جنوب شرق ایران را در اظهاراتی غیرانسانی اقدامی «موفق و پیروزمندانه» توصیف کرده و گفته است که به این‌گونه کشتارها ادامه خواهد داد.

این گروه گفته است که اعلام مسوولیت این اقدام «به دلایل امنیتی» به تاخیر افتاد.

در حمله گروهی به مرزبانان ایرانی در منطقه سراوان ١٤ نفر از مرزبانان ایرانی شهید و هفت نفر دیگر مجروح شدند. اشرار سپس از منطقه مرزی ایران فرار کرده و در پاکستان پناه گرفتند.

شبکه تلویزیونی بی‌بی سی فارسی گزارش داد که گروه موسوم به «جیش العدل» مدعی است که بر خلاف آمار اعلام شده توسط ایران، «ده‌ها» نفر را در «دفاع» از جوانان بلوچ، کرد و خوزستانی کشته است، اما در جایی دیگر این اقدام را به جنگ سوریه و حمایت ایران از دولت آن کشور نسبت داده است.

علی عبداللهی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران با اشاره به موافقت نامه امنیتی بین ایران و پاکستان خواستار "جدیت بیش‌تر طرف پاکستانی برای کنترل مرزها در مبارزه با تروریسم" شده است.

گروه موسوم به «جند‌الله» برای مدتی از شیوه مشابه ارتکاب این اقدام در مورد مرزبانان در ایران و سپس فرار به پاکستان استفاده می‌کرد تا این که عبدالمالک ریگی، رهبر آن گروه بازداشت و شبکه او متلاشی شد.

محمد مرزیه دادستان زاهدان اعلام کرد که ١٦ نفر از "افراد شرور که پیش از این حکم اعدام آن‌ها در مراجع عالی قضایی به تایید رسیده بود ولی بنا بر دلایلی اجرای حکم آن‌ها به تعویق افتاده بود" اعدام شدند.