از سايتي اف نمي ترسم

ملي پوش وزن 74 كيلو گرم كشتي آزاد ايران در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" گفت: از سايتي اف نميترسم و از هر جهت براي مقابله با اين كشتي گير نلمدار روس آماده ام. كشتي سايتي اف را با كمك مربيان تيم ملي بررسي كرده ام و از لحاظ روحي براي مبارزه با وي هيچ مشكلي ندارم .

ملي پوش كشتي ايران در مورد سطح كيفي رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني جهان و پيروزي درخشان خود مقابل جو ويليامز كاپيتان تيم ملي كشتي آمريكا گفت : رقابت هاي كشتي قهرماني جهان از سطح بسيار بالايي برخوردار است و شكست كشتي گيران نامدار اين مساله را تاييد مي كند ، در مورد پيروزي بر ويليامز هم بايد بگويم او از كشتي گيران بسيار با تجربه و قدرتمند در سطح جهان است و عناوين مختلفي را به دست آورده ، هدف من فقط پيروزي در مسابقات جهاني و تكرار مدال طلاي سال گذشته مهدي حاجي زاده است بنابراين تمام تلاش خود را براي رسيدن به اين هدف انجام مي دهم.

حبيبي در پايان پيروزي هاي خود در مسابقات جهاني را به مردم ايران تقديم كرد وگفت: اميدوارم با دعاي مردم و تلاشي كه خواهم كرد به عنوان قهرماني جهان دست يابم.