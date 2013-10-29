همسر قدبلندترین مرد دنیا چه کسی است؟/عکس

مجله مهر: عروسی سلطان کوسن و مروه در روستای محل تولدشان در نزدیکی شهر ماردین ترکیه با حفظ تمام سنت ها و آداب و رسوم محلی برگزار شد. مروه اصلیت سوریه ای دارد و 10سالی از سلطان کوسن کم سن تر و 82سانت از او کوتاه تر است. با این ازدواج، مروه رکورد نه چندان رسمی اش را از چنگ رقیب چینی خود بیرون آورد و عنوان همسر بلندقدترین مرد دنیا را به خود اختصاص داد.

این لقب پیش از این در اختیار زنی بود که به همسری بائو شیشون، بلندقدترین مرد دنیا در سال1996 درآمد. او به جز اختلاف قد چشمگیر، با همسرش 27سال هم تفاوت سنی داشت. بائو شیشون همسرش را با یک آگهی سراسری پیدا کرد چون هیچ کدام از زنان چین حاضر به ازدواج با مردی 2متر و 36 سانتی متری نبودند. آنها طی مراسمی با شکوه با هم ازدواج کردند و حداقل 15 اسپانسر از بزرگترین شرکت های بازرگانی دنیا هزینه های این ازدواج را پرداختند. بائو حالا از همسر جوانش یک پسر دارد.

آسمانخراشی روی دو پا

سلطان کوسن به جز قد بلندش، یک رکورد دیگر را هم در گینس ثبت کرده است. بزرگترین دست و پای دنیا! کف دست های سلطان کوسن 27.5 سانتی متر و کف پاهایش 36.5 سانتی متر اندازه گیری شده است. از این گذشته، طول دست های سلطان به 97 سانتی متر و طول پاهایش به 113 سانتی متر می رسد و اگر قرار باشد کفشی اندازه او تولید شود، شماره این کفش باید 78 باشد!

در خانواده کوسن، او تنها فردی است که برخلاف پدر و مادر و 3برادر و یک خواهرش قد بلندی دارد. که البته این درشت اندامی به دلیل ابتلای سلطان به یک بیماری نادر غدد اتفاق افتاده. بدن سلطان به طور بی وقفه هورمون رشد تولید می کرد و او با گاماتراپی در سال 2010 توانست این روند را متوقف کند. قامت کوسن به حدی بلند است که او برای حفظ تعادل باید از عصا استفاده کند. او به دلیل همین قدبلندی نتوانست دوران مدرسه را تمام کند و به جای آن به کار کشاورزی در روستا روی آورد.

سلطان کوسن 5سال قبل، وقتی دنیا تازه او را کشف کرده بود، در مصاحبه ای آرزوهایش را این طور اعلام کرد: گشتن دور دنیا، داشتن ماشینی که قد و قواره او را تحمل کند و پیدا کردن همسری که عاشقش باشد! بعد از آن بود که یک شرکت تولید لولزم خانگی در ترکیه پیش قدم شد تا آرزوهای او را محقق کند. سلطان که به نام "آسمانخراشی روی دو پا" معروف شده بود توانست بیشتر کشورهای اروپا را بگردد و البته دراین حین نیم نگاهی هم به پیدا کردن همسر ایده آلش داشته باشد؛ کسی که حاضر باشد با شرایط او کنار بیاید!

در همان زمان، یک شرکت طراحی و تولید لباس در یونان اعلام کرد که مشکل پوشاک سلطان را حل خواهد کرد و چند دست لباس و کفش اختصاصی برای او طراحی می کند. او همچنین در یکی از برنامه های تلویزیونی یک ساز عود گران قیمت یونانی هدیه گرفت با این نیت که بعد از پیدا کردن همسر ایده آلش برای او ساز بزند!

اسپانیایی ها هم خودکار بزرگی برای سلطان ساختند تا از او برای مجله کودکان اسپانیا امضا بگیرند! این اولین خودکاری بود که سلطان به راحتی آن را در دست گرفت.