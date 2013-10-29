در این آیین تشت‌های آب را که نمادی از فرات است در محلات می گردانند و به نمایش در می آورند و بعد از آن در مسجد و حسینیه قرار می دهند. بعد از قرار گرفتن تشت ها در سکوهای مخصوص، دعا خوانده می‌شود و عزاداران از آب تشت به عنوان تبرک استفاده می‌کنند.
گفته می شود این آیین نمادی از رفتار جوانمردانه امام حسین(ع) در مقابل سپاه حر و سیراب کردن لشکر و اسب های آنها است. امام حسین(ع) در مسیر کربلا با وجود کمبود آب دستور می‌دهند تشت ها با آب های موجود در مشک ها پر شود تا هم یاران ایشان و هم سربازان حر از آن استفاده کنند و احشام کاروان ها هم سیراب شوند.
 

کد مطلب 2404516
  1. مجله مهر
  2. مجله مهر
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

آیین تشت گذاری در تهران /عکس

آیین تشت گذاری در تهران /عکس

تشت گذاری آیین سنتی ترک زبان های ایران در روزهای محرم است. آیینی که گفته می شود قدمت آن در اردبیل به دوران صفویه هم می رسد و حالا امروز در بیشتر استان های آذری نشین ایران رواج پیدا کرده است.

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