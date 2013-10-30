متن بیانیه ایران و آژانس 

ایسنا: متن این بیانیه به این شرح است:
"به دنبال دیدار یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، هیاتهای ایران و آژانس جلسهای مفید درباره مسایل گذشته و حال در 28 و 29 اکتبر (6 و 7 آبان) برگزار کردند.
ایران پیشنهاد جدیدی را در زمینه اقدامات عملی ارایه کرد که به عنوان یک عمل سازنده برای تقویت همکاریها و گفتوگو با رویکرد حل همه مسایل باقیمانده در آینده است.
پس از گفتوگوهای اساسی تصمیم گرفته شد که نشست بعدی در 20 آبان (11 نوامبر) در تهران برای پیشبرد همکاریها برگزار شود."
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