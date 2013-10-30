سفر ظریف به آفریقای جنوبی

ایرنا: از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی به ریاست وزیران امور خارجه دو کشور چهارشنبه 9 آبان در پرتوریا برگزار خواهد شد.

جلسات کارشناسی این اجلاس در قالب سه کارگروه سیاسی ـ اجتماعی، اقتصادی ـ فنی و انرژی در روزهای هفتم و هشتم آبان در پرتوریا برگزار شد و نمایندگان وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های بزرگ دو کشور درخصوص زمینه های مختلف همکاری مذاکره و مقدمات مصوبات اجلاس آتی کمیسیون مشترک را فراهم ساخته اند.

مجمع تجاری ایران و آفریقای جنوبی نیز همزمان با اجلاس کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان بخش های خصوصی دو کشور در پرتوریا برگزار خواهد شد تا زمینه های توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری فیمابین را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

تاکنون 10 اجلاس کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی برگزار شده و حدود 80 سند همکاری بین دو کشور به امضاء رسیده است.

ظریف بعدازظهر پنجشنبه به وقت آفریقای جنوبی، پرتوریا را به مقصد استانبول ترک خواهد کرد. وزیر امور خارجه قرار است صبح روز جمعه در شصتمین اجلاس گفت وگو، خلع سلاح و امنیت منطقه ای و بین المللی (PUG WASH) در استانبول سخنرانی کرده و سپس برای دیدار با مقامات عالیرتبه ترک به آنکارا سفر کند.