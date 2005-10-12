سفر "دوست عزيز و رفيق لذيذ" به آلمان

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر، دهمين جشنواره بين‌المللي فيلم اشلينگل از 18 مهر ماه در آلمان آغاز شده است و تا 24 مهر ماه آثار سينمايي 55 كشور جهان را به نمايش مي‌گذارد. اين جشنواره از سه بخش فيلم هاي كودكان، نوجوانان و پويانمايي تشكيل شده است.





فيلم پويانمايي "دوست عزيز و رفيق لذيذ" ساخته هادي يقين‌لو

"دوست عزيز و رفيق لذيذ" كشمكش 5 دقيقه و 30 ثانيه‌اي يك كلاغ و مداد را با شيوه پويانمايي رايانه‌اي به تصوير كشيده است. يقين‌لو با اين فيلم، دوگانه خود را پس از فيلم "كلاغ سياه و مداد قرمز" تكميل كرد و در قالب اين كشمكش شيرين كه از ضرب آهنگ مناسب و تصاويري زيبا بهره مي‌برد علاوه بر انتقال برخي مفاهيم آموزشي با شيوه غيرمستقيم به كودكان فضايي شاد و شيطنت آميز را براي آنها فراهم مي‌كند.

"كلاغ سياه و مداد قرمز" اشكال هندسي و "دوست عزيز و رفيق لذيذ" بازي‌هاي كودكان را مانند تاب، سرسره، حتي كبريت بازي - كه كودك را دچار حادثه مي‌كند - در مقابل چشم مخاطبين قرار مي‌دهد.

فيلم جديد يقين‌لو را فردين خلعتبري آهنگ‌سازي كرده است. اين فيلم در چهارمين جشنواره بين‌المللي پويانمايي تهران در اسفند ماه گذشته موفق به دريافت ديپلم افتخار گرديد و جشنواره بين‌المللي فيلم كودك و نوجوان اصفهان در مهر ماه جاري نيز از آن تقدير كرد.

بر اساس گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،‌ در ديگر حضور بين‌المللي سينماي ايران، فيلم پويانمايي "سپيدبالان" به كارگرداني عبدا... عليمراد در دومين دوره جشنواره فيلم‌هاي آسيا در هنگ‌كنگ در بخش زاويه باز آسيا به نمايش در آمد.

گفتني است اين جشنواره طي روزهاي 7 تا 19 مهر ماه برگزار شد و در آن فيلم «بيست انگشت» ساخته مانيا اكبري بازيگر نقش اول فيلم «ده» عباس كيارستمي نيز به نمايش گذاشته شد.



