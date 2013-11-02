فارس: این معلم قرآن با اشاره به آیه دوم سوره مبارکه حشر تصریح کرد: این آیه مصداق عینی واقعه تسخیر لانه جاسوسی است.
قرائتی ضمن تفسیر این آیه از قرآن کریم ادامه داد: «هُوَ الَّذی أَخْرَجَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مِنْ دِیارِهِمْ» یعنی خداوند کفار را از خانههایشان بیرون راند. سفارتخانه، خانه آمریکا بود و خداوند آنها را از طریق دانشجویان پیرو خط امام از خانه خودشان بیرون کرد. و «لِأَوَّلِ الْحَشْرِ» یعنی در مراحل اولیه انقلاب.
مسئول ستاد اقامه نماز در کشور ادامه داد: «ماظَنَنْتُمْ أَنْ یَخْرُجُوا» یعنی شما پیشبینی نمیکردید که آمریکا با چنین ذلتی از خانه خودش بیرون رانده شود. «وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ» خودشان هم میگفتند چون اینجا سفارتخانه است هیچ کس نمیتواند به آنها معترض شوند زیرا گمان میکردند این قلعه و دژ مانع از جسارت دیگران به آنها خواهد شد.
قرائتی اظهار داشت: «فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا» ولی خداوند از راهی که تصور نمیکردند بر آنها درآمد. یعنی دانشجویان پیرو خط امام از راهی که آنها پیشبینی نمیکردند (از راه دیوار) به داخل سفارتخانه رفتند و آنجا را تسخیر کردند. «وَ قَذَفَ فی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» خداوند در قلب آنها وحشت انداخت.
وی در ادامه تفسیر این آیه افزود: «یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدیهِمْ» یعنی آنچه ساخته بودند با دستان خودشان خراب کردند. این قسمت از آیه اشاره دارد به اسناد و پروندههایی که خودشان جمعآوری کرده بودند اما مجبور شدند از طریق دستگاههای کاغذ خورد کن نابود کنند. «وَ أَیْدِی الْمُؤْمِنینَ» و یک سری آثاری که از خود باقی گذاشته بودند به دست مومنان نابود شد.
این معلم قرآن در تفسیر قسمت پایانی آیه اظهار داشت: «فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصارِ» عبرت بگیرید این صاحبان بصیرت و چشمان خود را باز کنید که اگر قهر خدا نازل شود هیچ کاری از دست آمریکا، سفارتخانه و محاسبات دیپلماتیک ساخته نیست و چند جوان با دستهای خالی و از راهی که حتی تصور هم نمیشود میتوانند خیلی کارها را عملی کنند.
قرائتی در پایانِ تفسیر آیه دوم از سوره حشر با بیان اینکه حرف اول را همیشه قرآن میزند، خاطرنشان کرد: حیف است که به سراغ قرآن نرفتهایم و به امید روزی که حلاوت قرآن را بچشیم.
مسئول ستاد اقامه نماز در کشور در پایان با اشاره به شعار مرگ بر آمریکا گفت: تا زمانی که آمریکا، آمریکاست، شعار مرگ بر آمریکا زنده است؛ اما اگر این کشور آدم شد ما هم دست از این شعار برمیداریم.
