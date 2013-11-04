مهمترین عناوین روزنامه های امروز

جوان

- سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ جوانان ما 30 سال جلوتر از جهان سفارت آمریکا را لانه جاسوسی نامیدند

- رهبرم! با تو تا آخر انقلابی خواهم ماند

- راه‌ حلی که متضمن لغو تحریم‌ها نباشد پذیرفتنی نیست

- نه یارانه حذف می‌شود و نه خودرو گران! عقب‌نشینی مصلحتی دولت از تصمیمات اقتصادی

- دکتر عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز جهان شد؛ احترام غول‌های گازی جهان به ایران

تابناک

- سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی: موضوع هسته‌ای بهانه دشمن با ایران است

- در پی سفر غیرمترقبه جان کری به مصر؛ مرسی به آمریکا منتقل می‌شود

- پس از تلاش مأموران آگاهی تهران بزرگ؛ «همزاد شیطان» شکار شد

- نبود پیوست اجتماعی در طرح‌های اقتصادی؛ آسیب‌های اجتماعی نوظهور در طرح مسکن مهر

- نقشه تسخیر سفارت از بالای اتوبوس‌های دو طبقه کشیده شد

- دکتر محسن رضایی: امام تا آخرین لحظه به «مرگ بر آمریکا» معتقد بودند

مردم سالاری

- رهبر انقلاب در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان: هیچ کس نباید مذاکره‌کنندگان را سازشکار بداند

- محمد حسین عادلی دبیر کل اوپک گازی شد

- تورم 40.4 درصدی در مهر امسال

- بهارستانی‌ها رأی منفی دادند؛ حذف سه دهک پردرآمد از یارانه تصویب نشد

- تشدید نگرانی از سامانه گرمایشی غیراستاندارد مدارس؛ آغاز نصب رادیاتور در 15 هزار کلاس درس

بانی فیلم

- نگاهی به فیلم‌هایی که در نوبت اکران قرار دارند؛ سرنوشت مبهم گیشه در 3 ماه مانده تا آغاز جشنواره فجر

- برنامه‌سازان کودک در گفت‌وگو با «بانی فیلم» به گزارش صریح و تند و تیز شورای نظارت بر صدا و سیما نشان دادند: دستاورد برنامه‌های کودک تلویزیون؛ موسیقی نامناسب، بددهنی، ترویج اخلاق زشت!

- کارشناسان و اهالی سینما در گفت‌وگو با «بانی فیلم» بیان کردند: بنیاد فارابی نیازمند تحولات جدی

- برگزیدگان چهارمین جایزه بزرگ شهید آوینی معرفی شدند

- «کلاشینکف» در پارک ارم

شرق

- مقام معظم رهبری: مذاکره‌کنندگان ما انقلابی‌اند، نه سازشکار

- دیپلماسی نفتی زنگنه جواب داد؛ عادلی، دبیر کل مجمع جهانی صادرکنندگان گاز شد

- رئیس جمهوری تشریح کرد؛ خط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای

- «ستاد بحران» تشکیل شد؛ تنگی نفس 3 هزار اهوازی پس از بارندگی

- ناگفته‌های تسخیر سفارت آمریکا در تهران؛ آن سوی دیوار

- با توافق مجلس و دولت تصویب شد؛ حذف 3 دهک پردرآمد تا پایان سال 92 منتفی شد

هفت صبح

- اعتراف شکارچی یوسف‌آباد به آزار و اذیت پنج دختر بچه

- رویای سود بانکی 170 درصدی

- هاشمی رفسنجانی در گذر هفت تندباد سیاسی

- هفته خونین والیبال

- حذف یارانه سه دهک پردرآمد فعلاً منتفی شد

وطن امروز

- مرگ بر آمریکا

- نگاهی به فیلم مستند پایان آمریکا؛ دموکراسی آلوده به اختناق

- گزارش «وطن امروز»؛ «مسکن اجتماعی» طرحی شکست خورده

- گفت‌وگوی «وطن امروز» با احسان محمد حسنی به بهانه هیاهو بر سر بیلبوردهای «صداقت آمریکایی»؛ هدف تقویت مذاکرات بود

- بیانات مهم رهبر انقلاب در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ از مذاکرات هم ضرر نمی‌کنیم

دنیای اقتصاد

- مقام معظم رهبری: هیچ کس نباید مسئولان مذاکره را تضعیف کند؛ حمایت قاطع از تیم مذاکره

- پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» تأیید شد؛ توقف روند افزایش تورم

- عادلی دبیرکل مجمع گازی شد

- به بهانه مصاحبه اخیر پرفسور پسران: تورم بالا؛ مخرب رشد اقتصادی

همشهری

- رهبر معظم انقلاب در آستانه سالگرد 13 آبان راهبرد سیاست خارجی را تبیین فرمودند؛ حمایت از مذاکره‌کنندگان، بی‌اعتمادی به دشمنان

- سریال‌های سیما به استقبال محرم می‌روند

- اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها به بودجه 93 موکول شد؛ انصراف مجلس از حذف یارانه پردرآمدها

- 52 هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات؛ تنها در یک سال

- نماینده ایران دبیرکل اوپک گازی شد

ایران

- رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان: کسی نباید تیم مذاکره را سازشکار بداند

- سرگذشت تسخیرکنندگان سفارت آمریکا

- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛ «خودرو» تا پایان سال گران نمی‌شود

- اظهار امیدواری ابتکار به اصلاح تصمیم انتقال آب کارون

- بر اساس اصلاحیه قانون بودجه 92؛ حذف یارانه 3 دهک بالا تصویب نشد

جام جم

- رهبر معظم انقلاب: آمریکا منفورترین دولت است مذاکره‌‌کنندگان نباید تضعیف شوند

- عقب‌نشینی خودروسازان از افزایش قیمت

- حذف یارانه پردرآمدها به سال آینده موکول شد

- 300 هزار توزیع‌کننده مواد مخدر داریم

- 34 سال پس از آن روز ...

کیهان

- رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان: هر دولتی به آمریکا اعتماد کند ضربه خواهد خورد

- ریاست مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز به ایران سپرده شد

- عراقچی: 13 آبان روز انزجار مردم از سیاست‌های خصمانه آمریکاست

- افغانی‌ها در اعتراض به کشتار غیرنظامیان شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند

- ضرورت تداوم شعار مرگ بر آمریکا در راهپیمایی انقلابی 13 آبان؛ جیغ بنفش شیطان بزرگ از مقاومت مردم ایران

- با صدور بیانیه‌های جداگانه صورت گرفت؛ فراخوان سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی برای حضور در مراسم 13 آبان