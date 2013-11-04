مهمترین عناوین روزنامه های امروز

جوان
- سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ جوانان ما 30 سال جلوتر از جهان سفارت آمریکا را لانه جاسوسی نامیدند
- رهبرم! با تو تا آخر انقلابی خواهم ماند
- راه حلی که متضمن لغو تحریمها نباشد پذیرفتنی نیست
- نه یارانه حذف میشود و نه خودرو گران! عقبنشینی مصلحتی دولت از تصمیمات اقتصادی
- دکتر عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز جهان شد؛ احترام غولهای گازی جهان به ایران
تابناک
- سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی: موضوع هستهای بهانه دشمن با ایران است
- در پی سفر غیرمترقبه جان کری به مصر؛ مرسی به آمریکا منتقل میشود
- پس از تلاش مأموران آگاهی تهران بزرگ؛ «همزاد شیطان» شکار شد
- نبود پیوست اجتماعی در طرحهای اقتصادی؛ آسیبهای اجتماعی نوظهور در طرح مسکن مهر
- نقشه تسخیر سفارت از بالای اتوبوسهای دو طبقه کشیده شد
- دکتر محسن رضایی: امام تا آخرین لحظه به «مرگ بر آمریکا» معتقد بودند
مردم سالاری
- رهبر انقلاب در دیدار دانشآموزان و دانشجویان: هیچ کس نباید مذاکرهکنندگان را سازشکار بداند
- محمد حسین عادلی دبیر کل اوپک گازی شد
- تورم 40.4 درصدی در مهر امسال
- بهارستانیها رأی منفی دادند؛ حذف سه دهک پردرآمد از یارانه تصویب نشد
- تشدید نگرانی از سامانه گرمایشی غیراستاندارد مدارس؛ آغاز نصب رادیاتور در 15 هزار کلاس درس
بانی فیلم
- نگاهی به فیلمهایی که در نوبت اکران قرار دارند؛ سرنوشت مبهم گیشه در 3 ماه مانده تا آغاز جشنواره فجر
- برنامهسازان کودک در گفتوگو با «بانی فیلم» به گزارش صریح و تند و تیز شورای نظارت بر صدا و سیما نشان دادند: دستاورد برنامههای کودک تلویزیون؛ موسیقی نامناسب، بددهنی، ترویج اخلاق زشت!
- کارشناسان و اهالی سینما در گفتوگو با «بانی فیلم» بیان کردند: بنیاد فارابی نیازمند تحولات جدی
- برگزیدگان چهارمین جایزه بزرگ شهید آوینی معرفی شدند
- «کلاشینکف» در پارک ارم
شرق
- مقام معظم رهبری: مذاکرهکنندگان ما انقلابیاند، نه سازشکار
- دیپلماسی نفتی زنگنه جواب داد؛ عادلی، دبیر کل مجمع جهانی صادرکنندگان گاز شد
- رئیس جمهوری تشریح کرد؛ خط قرمز ایران در مذاکرات هستهای
- «ستاد بحران» تشکیل شد؛ تنگی نفس 3 هزار اهوازی پس از بارندگی
- ناگفتههای تسخیر سفارت آمریکا در تهران؛ آن سوی دیوار
- با توافق مجلس و دولت تصویب شد؛ حذف 3 دهک پردرآمد تا پایان سال 92 منتفی شد
هفت صبح
- اعتراف شکارچی یوسفآباد به آزار و اذیت پنج دختر بچه
- رویای سود بانکی 170 درصدی
- هاشمی رفسنجانی در گذر هفت تندباد سیاسی
- هفته خونین والیبال
- حذف یارانه سه دهک پردرآمد فعلاً منتفی شد
وطن امروز
- مرگ بر آمریکا
- نگاهی به فیلم مستند پایان آمریکا؛ دموکراسی آلوده به اختناق
- گزارش «وطن امروز»؛ «مسکن اجتماعی» طرحی شکست خورده
- گفتوگوی «وطن امروز» با احسان محمد حسنی به بهانه هیاهو بر سر بیلبوردهای «صداقت آمریکایی»؛ هدف تقویت مذاکرات بود
- بیانات مهم رهبر انقلاب در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ از مذاکرات هم ضرر نمیکنیم
دنیای اقتصاد
- مقام معظم رهبری: هیچ کس نباید مسئولان مذاکره را تضعیف کند؛ حمایت قاطع از تیم مذاکره
- پیشبینی «دنیای اقتصاد» تأیید شد؛ توقف روند افزایش تورم
- عادلی دبیرکل مجمع گازی شد
- به بهانه مصاحبه اخیر پرفسور پسران: تورم بالا؛ مخرب رشد اقتصادی
همشهری
- رهبر معظم انقلاب در آستانه سالگرد 13 آبان راهبرد سیاست خارجی را تبیین فرمودند؛ حمایت از مذاکرهکنندگان، بیاعتمادی به دشمنان
- سریالهای سیما به استقبال محرم میروند
- اصلاح نظام پرداخت یارانهها به بودجه 93 موکول شد؛ انصراف مجلس از حذف یارانه پردرآمدها
- 52 هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات؛ تنها در یک سال
- نماینده ایران دبیرکل اوپک گازی شد
ایران
- رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و دانشآموزان: کسی نباید تیم مذاکره را سازشکار بداند
- سرگذشت تسخیرکنندگان سفارت آمریکا
- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛ «خودرو» تا پایان سال گران نمیشود
- اظهار امیدواری ابتکار به اصلاح تصمیم انتقال آب کارون
- بر اساس اصلاحیه قانون بودجه 92؛ حذف یارانه 3 دهک بالا تصویب نشد
جام جم
- رهبر معظم انقلاب: آمریکا منفورترین دولت است مذاکرهکنندگان نباید تضعیف شوند
- عقبنشینی خودروسازان از افزایش قیمت
- حذف یارانه پردرآمدها به سال آینده موکول شد
- 300 هزار توزیعکننده مواد مخدر داریم
- 34 سال پس از آن روز ...
کیهان
- رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان: هر دولتی به آمریکا اعتماد کند ضربه خواهد خورد
- ریاست مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز به ایران سپرده شد
- عراقچی: 13 آبان روز انزجار مردم از سیاستهای خصمانه آمریکاست
- افغانیها در اعتراض به کشتار غیرنظامیان شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند
- ضرورت تداوم شعار مرگ بر آمریکا در راهپیمایی انقلابی 13 آبان؛ جیغ بنفش شیطان بزرگ از مقاومت مردم ایران
- با صدور بیانیههای جداگانه صورت گرفت؛ فراخوان سازمانها و تشکلهای سیاسی برای حضور در مراسم 13 آبان
نظر شما