MVM ؛ بی کیفیت ترین خودرو!

به گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در مهر ماه 1392 مجموع خودروهای تولید شده در داخل کشور، اعم از سبک و سنگین نسبت به ماه قبل با افزایش 5.2 درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با کاهش 26.9 درصدی مواجه گردید. در ماه اخیر 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور به خودروهای سبک (سواری و وانت) و یک درصد نیز به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) اختصاص داشته‌است.

گروه سبک:

در بخش سواری شاهد افزایش 6.6درصدی تیراژ تولید نسبت به ماه قبل بودیم که تولید مجدد خودروی MVM110 و همچنین افزایش قابل توجه تولید خودروی سایپاX131 از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی می باشند. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای سواری ساخت داخل می‌توان به قطع تولید خودروی نیومزدا3 اشاره نمود.

علیرغم افزایش تولید خودروهای سواری در مهر ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 8درصد کاهش یافت بطوریکه جمعاً 15 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که 10 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 5 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

نیسان تیانا محصول شرکت پارس خودرو در صدر رده بندی کیفی قرار گرفت. در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای سواری، MVM110 و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. از طرفی شاهد بهبود0.9 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای با کیفیت شرکت پارس خودرو یعنی رنو مگان و پارس تندر می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژی خودروهای شرکت مدیران خودرو یعنی MVM110 و MVMX33 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. در این بخش شاهد تنزل 22.7 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تغییر برای خودروهای تندر90 پارس خودرو و MVM530 می باشد. در بخش بدنه خودروهای سایپا X131 و سایپا X131 پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند، همچنین نسبت به ماه قبل، در این بخش افت3.4 درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند نزولی، مربوط به خودروهای پژو پارس خراسان و رنو مگان می باشد. در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل 11.4 درصد بهبود یافت که عمدتاً مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای MVMX33 و پارس تندر در این بخش می‌باشد.

همچنین خودروهای لیفانX60، تیبا و MVM530 بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب نمودند. تعداد ایرادات مهم و اساسی نیز روند رو به بهبود 12 درصدی داشته که عمدتاً مربوط به کاهش تعداد این ایرادات در خودروی سایپا X131پارس خودرو می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری دارای تنزل کیفی7.3 درصدی بوده که عمدتاً مربوط به قطع تولید خودروی با کیفیت نیومزدا 3 و تولید مجدد خودروی MVM110 می باشد، که در قعر جدول رده بندی کیفی قرار گرفته است.