اعطاي تسهيلات جديد به انبوه سازان مسكن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت مسكن، مطابق تفاهمنامه مبادله شده با بانك تجارت ، اين بانك مبلغ 1000 ميليارد ريال تسهيلات به طرحهاي انبوه سازي بخش خصوصي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي يا انجمن هاي صنفي انبوه سازان مسكن معرفي شوند پرداخت مي نمايد.

سقف فردي اين تسهيلات حداكثر 120 ميليون ريال به ازا هر واحد است كه مبلغ 80 ميليون ريال آن به خريداران منتقل و باز پرداخت آن بصورت بلند مدت خواهد بود.

به موجب تفاهمنامه ديگر وزارت مسكن و شهرسازي و بانك صادرات ايران موافقت نمودند تسهيلاتي را كه بانك در قالب تفاهمنامه هاي سالهاي 82 و 83 براي احداث مسكن به انبوه سازان پرداخت نموده است پس از پايان دوره مشاركت مدني ، سقف تسهيلات براي دوره فروش اقساطي به 80 ميليون ريال افزايش يابد.

و بالاخره طي تفاهمنامه ديگر با بانك سپه طرفين موافقت نمودند تسهيلات پرداختي بانك سپه كه در سال 83 در قالب طرح " مسكن اعتماد " برقرار شده بود تا پايان سال 84 تمديد گردد.

اين تسهيلات به پروژه هايي كه حداقل 30 درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشند، الگوي مصرف مسكن را رعايت نموده ( در كلان شهرها اين الگو با ميانگين زيربناي 75 مترمربع و بقيه شهرها 100 متر مربع ) و از سوي سازمانهاي مسكن و شهرسازي در استانها تعيين صلاحيت و رتبه بندي شده باشند. تعلق مي گيرد.