تیراندازناشناس رابطه ایران وآذربایجان راشکرآب کرد

مجله مهر: مدتی قبل، بعد از ماجرای تیر به خطا رفته ای که در مرز آذربایجان شلیک شد، دولت این کشور مرز پلدشت – شاه تختی را بست تا رانندگان و مسافران ایرانی پشت این مرزها سرگردان شوند. این اتفاق با تلاش و رایزنی ایرانی ها برای مصالحه همراه بود اما بعد از آن که دولت آذربایجان حاضر نشد مرز را دوباره باز کند، ایران در اقدامی برابر، مرزهای بیله‌سوار و جلفا را بست.

مسئول رسانه ای سفارت ایران در باکو در این باره می گوید: «بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی معمولا در بروز این‌گونه حوادث جزیی در مناطق مرزی، مرزبانان دو کشور دیدار و موضوع را حل و فصل می‌کنند، اما با وجود درخواست مرزبانان ایرانی، طرف آذری از مذاکره خودداری و با بستن مرز، موافقت‌نامه‌های دوجانبه را نقض کرده است.»

دو روز بعد از بسته شدن مر پلدشت ایران راه را برای جبران دولت آذربایجان باز گذاشت و هشدار داد در صورت باز نشدن مرز، ایران دست به اقدام متقابل می زند. اما به گفته سید محمد آیت اللهی آذربایجان به این هشدار واکنشی نشان نداد و ایران مرز بیله سوار و جلفا را در راستای حمایت از حقوق شهروندان ایرانی به روی طرف آذری بست. در حال حاضر 200 وسیله نقلیه و هزار نفر پشت این مرزها مانده اند.

این در حالی است که دو سال پیش مرزبان های آذری یک مرزبان ایرانی غیرمسلح را در بیله‌سوار به شهادت رسانده بودند اما ایران به جای بستن مرزها، با پیگیری موضوع از مراجع قضایی مرز ماجرا را حل و فصل کرد.

گفته می شود این اقدام نامتعارف آذربایجانی ها در واکنش به فشارهای امریکا و روسیه علیه این کشور صورت گرفته تا حمایت غرب را جلب کند.