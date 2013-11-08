  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

مقابله به مثل ایران در مرزهای شمالی

تیراندازناشناس رابطه ایران وآذربایجان راشکرآب کرد

تیراندازناشناس رابطه ایران وآذربایجان راشکرآب کرد

همه چیز از شلیک یک تیر شروع شد. تیری که فرد ناشناسی در مرز پلدشت به سمت یک تراکتور شلیک کرد و به خطا رفت. بعد از آن، رابطه کشورهای دو طرف مرز شکرآب شد تا ایران و جمهوری آذربایجان مرزهایشان را به روی یکدیگر ببندند.

مجله مهر: مدتی قبل، بعد از ماجرای تیر به خطا رفته ای که در مرز آذربایجان شلیک شد، دولت این کشور مرز پلدشت – شاه تختی را بست تا رانندگان و مسافران ایرانی پشت این مرزها سرگردان شوند. این اتفاق با تلاش و رایزنی ایرانی ها برای مصالحه همراه بود اما بعد از آن که دولت آذربایجان حاضر نشد مرز را دوباره باز کند، ایران در اقدامی برابر، مرزهای بیله‌سوار و جلفا را بست.

مسئول رسانه ای سفارت ایران در باکو در این باره می گوید: «بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی معمولا در بروز این‌گونه حوادث جزیی در مناطق مرزی، مرزبانان دو کشور دیدار و موضوع را حل و فصل می‌کنند، اما با وجود درخواست مرزبانان ایرانی، طرف آذری از مذاکره خودداری و با بستن مرز، موافقت‌نامه‌های دوجانبه را نقض کرده است.»

دو روز بعد از بسته شدن مر پلدشت ایران راه را برای جبران دولت آذربایجان باز گذاشت و هشدار داد در صورت باز نشدن مرز، ایران دست به اقدام متقابل می زند. اما به گفته سید محمد آیت اللهی آذربایجان به این هشدار واکنشی نشان نداد و ایران مرز بیله سوار و جلفا را در راستای حمایت از حقوق شهروندان ایرانی به روی طرف آذری بست. در حال حاضر 200 وسیله نقلیه و هزار نفر پشت این مرزها مانده اند.

این در حالی است که دو سال پیش مرزبان های آذری یک مرزبان ایرانی غیرمسلح را در بیله‌سوار به شهادت رسانده بودند اما ایران به جای بستن مرزها، با پیگیری موضوع از مراجع قضایی مرز ماجرا را حل و فصل کرد.

گفته می شود این اقدام نامتعارف آذربایجانی ها در واکنش به فشارهای امریکا و روسیه علیه این کشور صورت گرفته تا حمایت غرب را جلب کند.

کد مطلب 2404736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها