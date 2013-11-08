به گزارش ایسنا، سید مجتبی شفیعی با اشاره به صدور مجوز ورود 20 هزار دستگاه خودروی تیبا به ناوگان تاکسیرانی گفت: حدود چهار سال پیش حجم تقاضا در بحث توسعه و نوسازی ناوگان در حدی بود، که امکان خروج پراید از ناوگان تاکسیرانی وجود داشت. شورای عالی ترافیک در آن زمان تصمیم گرفت با توجه به نواقص فنی که کارشناسان برای آن وارد می‌کردند این خودرو را از ناوگان تاکسیرانی خارج و خودروهای 405 و سمند را وارد خطوط تاکسیرانی کند.

وی افزود: پس از توافقی که با پلیس صورت گرفته بود و همچنین نواقص فنی، خودرو پراید وارد ناوگان تاکسیرانی نشد و نیازی هم به این خودرو نبود؛ اما در یک سال و نیم اخیر با توجه به اینکه خودروسازها در تامین خودرو برای تاکسی دچار محدودیت و مشکلاتی شدند و در حال حاضر با حجم انبوه تقاضا برای نوسازی و توسعه تاکسیرانی مواجه هستیم، مقرر شده تیبا به صورت جایگزین وارد ناوگان تاکسیرانی شود.

وی ادامه داد: با توجه به آمادگی شرکت خودروسازی سایپا و نیاز ما که بیش از 60 هزار دستگاه تاکسی درسال است، صحبت‌هایی برای ورود مجدد پراید و تیبا انجام و با نظر کارشناسان تیبا مناسبت‌تر از پراید تشخیص داده شد؛ لذا به صورت موقت و برای گذر از وضعیت محدودیت و مشکلات خودروسازان برای تامین تاکسی استاندارد ناچارا تیبا وارد ناوگان می‌شود.

شفیعی اظهار کرد: در مقایسه با خودروهای فرسوده تیبا وضعیت بهتری دارد و از لحاظ زیست محیطی،‌ ایمنی و فنی قطعا خودرو هر چقدرهم ضعیف باشد مناسبت‌تر از خودرو فرسوده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اظهار کرد: با توافقی که با شورای عالی ترافیک صورت گرفته مقرر شده ورود تیبا به ناوگان تاکسیرانی فعال شود و از زمان شروع طرح مجدد نوسازی ناوگان حدود سه هزار دستگاه متقاضی برای جایگزینی با تیبا ثبت شده است.

وی اضافه کرد: خودرو ام وی ام مدل 530 نیز که پیش از این اعلام شده بود برای ناوگان تاکسیرانی انتخاب شده و برای تاکسی برون شهری و همچنین برای شهرهایی که جایگاه CNG ندارند در نظر گرفته شده است.

به گفته شفیعی، توافقات اولیه برای ورود مجدد تاکسی سمند به ناوگان صورت گرفته و ایران خودرو نیز اعلام آمادگی کرده است و تا یکشنبه هفته آینده قرارداد با این خودروسازی نهایی می‌شود و سمند نیز جزو خوردوهایی است که رانندگان تاکسی در طرح نوسازی می‌توانند آن را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه انتخاب تیبا برای تاکسیرانی انتخابی بین بد و بدتر است، اظهار کرد: در آن زمان که در شورای عالی ترافیک خروج پراید در دستور کار قرار گرفت خودروی تیبا وجود نداشت اما در شرایط فعلی از نظر وضعیت فنی بسیار مناسب‌تر از پراید است، هرچند با ایده‌آل مورد انتظار ما برای تاکسی فاصله دارد اما در این شرایط ناچارا برای تاکسیرانی تایید شده است.

رئیس ستاد و مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از رانندگان تاکسی که در طرح نوسازی شرکت می‌کنند با توجه به پایین بودن هزینه نگهداری و خرید علاقمند به خودروی تیبا هستند، اما ما به دنبال ارتقا کیفیت از نظر مسافر بودیم که در شرایط فعلی صنعت خودروسازی، قابل وصول نیست.

شفیعی گفت: تسهیلات بانکی و سایر اقدامات جایگزینی تیبا برای ناوگان تاکسیرانی آماده است.