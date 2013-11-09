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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۹:۲۲

پیش‌نویس جلوگیری از شنود مکالمات در شورای امنیت

بدنبال افشای استراق سمع مکالمات مقامات بسیاری از کشورهای جهان از جمله برزیل و آلمان، نمایندگان این دوکشور در سازمان ملل متحد پیش نویس جلوگیری از شنود مکالمات و جاسوسی را به شورای امنیت ارایه کردند.

شبکه ایران : "پیتر ویتینگ نماینده"،  آلمان در سازمان ملل پس از تقدیم این پیش نویس قطع نامه به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل گفت: امروز، به سختی به نظر می‌آید که محدودیت های فنی برای دستیابی، ذخیره سازی یا ترکیب اطلاعات شخصی وجود داشته باشد.
به گزارش سرویس بین الملل شبکه ایران به نقل از پرس تی وی ، این مقام آلمانی افزود: اما آیا باید به همه امکانات فنی، اجازه انجام این کارها و جاسوسی را داد؟ کجا باید خطی میان نگرانی های امنیتی مشروع و حقوق شخصی و حریم خصوصی بکشیم؟ و چگونه باید اطمینان حاصل کنیم که به صورت موثری از حقوق بشر حفاظت می‌شود؟

از سوی دیگر " آنتونیو دی آگوار پاتریوتا"، نماینده برزیل در سازمان ملل نیز گفت: در نبود حق حریم خصوصی، نمی توان آزادی بیان و عقیده واقعی را اجرا کرد و نمی توان دموکراسی تاثیر گذار داشت.

این پیش نویس خواستار تضمین حق حریم خصوصی در فضای سایبری شده است.

این مسئله پس از آن مطرح شد که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیلما روسوف رئیس جمهوری برزیل هر دو جاسوسی های گسترده آژانس امنیت ملی امریکا را محکوم کردند.

کد مطلب 2404742

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