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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۹:۴۹

کالاها همچنان گران می شوند

دکتر حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در ابتدای کار دولت تدبیر و امید به مردم وعده داد به عنوان اولین دستور کاری فوری دولت، وضعیت معیشتی مردم را سروسامان خواهد داد، اما حالا پس از 94 روز از این وعده بررسی گزارشات بانک مرکزی از تغییرات قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم نشان می دهد، قیمت‌ اکثر کالاها همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهند و حالا حالاها خیال ماندن و ارزانی ندارند.

مهر: "بهبود معیشت مردم" یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید بود و دکترحسن روحانی رئیس جمهور در آغاز کار دولت یازدهم اعلام کرده بود که تلاش خواهد کرد طی 100 روز ابتدای کار دولت، وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. گرچه این موضوع پس از روی کار آمدن دولت به این معنا تغییر یافت که دولت در 100 روز شروع کار خود تلاش می کند واقعیت های کشور را به مردم نشان دهد و مطرح کند که چه چیزی تحویل گرفته و راه حل چیست.

اما به هر حال اولین انتظار مردم و طبقه متوسط و ضعیف جامعه از دولت، مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی است. شاید این استنباط از این جهت باشد که رئیس دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بود توسعه اقتصادی مهمترین برنامه بلندمدت دولت اوست اما با توجه به شرایط موجود، اصلی ترین هدف اقتصادی او طی دوره چهار ساله، بهبود معیشت مردم خواهد بود.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: روحانی در نظر دارد در 100 روز و یا 3 ماه اول کار، بعضی اقدامات کوتاه‌مدت را انجام دهد، امیدواریم یکی از این مسائل مهم موضوع اقتصاد و معیشت مردم باشد تا قدم‌های اولیه را محکم برداشته شاهد شکل‌گیری حماسه اقتصادی نیز باشیم. در عین حال دولت به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید قیمت آنها افزایش یابد، از افزایش قیمت سایر کالاها پرهیز خواهد کرد.

واقعیت معیشت زندگی مردم نیز چیزی جز قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی خوراکی و غیره نیست. بر اساس گزارش های قیمت خرده فروشی مواد خوراکی بانک مرکزی، گرچه روند افزایشی قیمت ها با شیبی ملایم به سمت بالا حرکت می کند، اما در اکثر موارد قیمت ها افزایشی است، در تعداد معدودی از نرخ ها وضعیت ثابت است و در معدود مواردی نیز نرخ ها کاهش یافته است.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور چند روز پیش در همایش بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد بزرگترین دستاورد دولت تدبیر و امید در ماه های اول فعالیت این است که توانسته جلوی رشد افسارگسیخته قیمت ها را بگیرد و حالا این روزها بازارها به یک آرامشی به لحاظ قیمت ها رسیده اند و رشد ناگهانی مهار شده است.

با این حال، گزارشات بانک مرکزی از وضعیت قیمت انواع اقلام و کالاهای مصرفی مردم نشان می دهد که هرچند شیب رشد عجیب و یکباره قیمت ها ملایم تر شده اما بازار خیال ماندن ندارد و قیمت ها همچنان در حال صعود است و این موضوع در گزارشات ماه های اخیر بانک مرکزی به وضوح قابل مشاهده است.

 
تغییرات قیمت مواد خوراکی در 100 روز اخیر

ردیف

کالا

واحد

قیمت در اواسط مرداد

قیمت در هفته اخیر

1

ماست پاستوریزه

کیلو

26110

23400

2

پنیرپاستوریزه

بسته 450 گرمی

37090

41520

3

کره پاستوریزه

کیلو

120000

240000

4

شیرپاستوریزه

لیتر

21780

22950

5

تخم مرغ

شانه حدود دو کیلو

78070

90170

6

برنج داخله درجه یک

کیلو

73810

74220

7

نخود

کیلو

60800

56700

8

عدس

کیلو

62880

60840

9

لوبیا قرمز

کیلو

91110

93100

10

گوشت گوسفند با استخوان

کیلو

298260

306330

11

گوشت گاووگوساله‌بی‌استخوان

کیلو

308670

313170

12

گوشت مرغ

کیلو

64270

68160

13

قند

کیلو

25580

26340

14

شکر

کیلو

22270

23090

15

چای خارجی

بسته 500 گرمی

150880

150350

16

روغن نباتی جامد

حلب 5 کیلویی

215930

215930

17

روغن نباتی مایع

لیتر

45970

45980

18

سیب گلاب

کیلو

44340

60140

19

هندوانه

کیلو

8090

11600

20

خربزه

کیلو

17880

25320

21

انگور

کیلو

44910

47140

22

هلو

کیلو

47650

80750

23

خیار

کیلو

19760

32930

24

گوجه فرنگی

کیلو

19820

21970

25

پیاز

کیلو

12340

12180

26

سیب زمینی

کیلو

21290

21030
 
 

 

کد مطلب 2404746

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