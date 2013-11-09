تسنیم: علی‌محمد قلی‌ها درباره لغو فروش بلیت‌های یکساله در مترو،‌ اظهار داشت: در گذشته بلیت‌های یکساله مترو با رقم ۴۰ الی ۵۰ هزار تومان به فروش ‌می‌رسید اما بعضاً تا ۳۰۰ هزار تومان مورد استفاده قرار می‌گرفت، از این رو به نوعی عدالت رعایت نمی‌شد.



وی ادامه داد: کمیته حمل و نقل و ترافیک کمیسیون عمران شورای شهر با ریاست محسن سرخو بررسی‌‌هایی انجام داده تا بر اساس آن بتوان بلیت‌های یکساله را با شیوه‌ جدیدی به چرخه فروش بلیت‌های مترو بازگرداند.



مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران تصریح کرد: طی مذاکراتی که در جریان بررسی این موضوع با کمیته حمل و نقل شورای شهر صورت گرفت،‌ مقرر شد کارت‌ بلیت‌های مجزا برای مترو اتوبوس با قیمت‌های متفاوت اما به صورت یکساله به فروش برسد. این بلیت‌ها با بلیت‌های ویژه شهروندی که قابلیت‌های دیگری دارد و قرار است در آینده به فروش برسد، فرق می‌کند.



وی بیان کرد: این امکان وجود دارد که در صورت تمایل شهروندان کارت بلیت مشترک مترو و اتوبوس با هزینه‌ای بیشتر صادر شود اما به طور کلی قرار بر فروش مجزای بلیت‌های یکساله مترو و اتوبوس است.



قلی‌ها با بیان اینکه محدودیت سفر با این کارت‌ بلیت‌ها در مترو وجود ندارد،‌ اظهار داشت: در این نوع بلیت‌ها نیز تخفیف‌‌هایی اعمال خواهد شد اما در کارت‌ بلیت‌های اتوبوس امکان ۶ سفر در طول روز وجود دارد.



وی در پاسخ به این پرسش که انتخاب نوع بلیت‌ به عهده شهروندان بود و خریداری بلیت‌‌های یکساله اجحاف در حق سایر مسافران محسوب نمی‌شد،‌ خاطرنشان کرد: از زمانی که بلیت‌ها قابلیت استفاده در اتوبوس را پیدا کرد وضعیت متفاوت شد و برای اتوبوسرانی مشکلاتی به وجود می‌آمد چرا که آنها با بخش خصوصی نیز همکاری دارند.