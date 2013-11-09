ایسنا: در مراسم بزرگداشت مرحوم حبیبالله عسگراولادی دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و اتاق بازرگانی صنایع و معادن در مسجد ارک برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رئیسی معاون اول قوه قضائیه، لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی، سیدمهدی هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی، قاضی سراج، داوود احمدینژاد، سجادی، امانی، متکی و عباس شیبانی عضو شورای شهر تهران حضور داشتند.
همچنین در حاشیه این مراسم اسحاق جهانگیری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که "آیا مذاکرهکنندگان با تهران در تماس هستند؟" تاکید کرد: قطعاً آنها با تهران در تماس هستند.
وی در ادامه به شخصیت مرحوم عسگراولادی اشاره کرد و افزود: عسگراولادی انسان بسیار وارستهای بود که در انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی داشت. وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مسئولیتهای مختلف، خدمات زیادی به نظام جمهوری اسلامی عرضه کرد.
معاون اول رییسجمهور در پایان با تاکید بر اینکه "مرحوم عسگراولادی همواره در مباحث سیاسی یک از ستونهای جریانهای سیاسی کشور به حساب میآمد"، گفت: عسگراولادی همواره رقیبش را به رسمیت میشناخت و با او گفتوگو میکرد. وی به دنبال این بود که فضای سیاسی کشور در فضایی آرام و همراه با گفتوگو پیش ببرد.
نظر شما