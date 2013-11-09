مهر: پرواز پکن به مقصد تهران با شماره پرواز 801 که پنجشنبه هفته گذشته قرار بود فرودگاه پکن را به مقصد فرودگاه امام خمینی ترک کند دچار نقص فنی شده و موجب ترس و وحشت مسافران شد.

این هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی قرار بود که ساعت 24 به وقت محلی، فرودگاه پکن را به مقصد تهران ترک کند اما به دلیل نقص فنی این پرواز با تاخیر 4 ساعته انجام شد.

براساس این گزارش، پس از اینکه هواپیما در ساعت 4 صبح از باند فروگاه پکن برخاست پس از 20 دقیقه پرواز با نقص فنی مواجه شده و یکی از موتورهای هواپیما آتش می گیرد.

سرانجام خلبان توانست با مهارت، هواپیما را دوباره در فرودگاه پکن به زمین بنشاند اما این موضوع موجب ترس و وحشت مسافران شده و مشکلاتی را برای آنها به همراه داشت.

یکی از مسافران این پرواز با بیان اینکه این هواپیما با تاخیر پرواز داشته بنابراین نقص فنی آن قبل از پرواز هم مشخص شده بود، گفت: این هواپیما چند دقیقه پس از پرواز، دچار آتش سوزی شد و تنها مهارت خلبان بود که جان مسافران را نجات داد.

وی افزود: خلبان توانست با وجود نقص فنی، هواپیما را دوباره به فرودگاه پکن بازگرداند اما این موضوع موجب ترس و وحشت مسافران شده و شرایط نامناسبی را برای مسافران ایجاد کرده بود.