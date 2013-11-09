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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۵

نشست سه جانبه در ژنو

وزیران خارجه ایران، فرانسه به همراه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشست سه جانبه برگزار کردند.

مهر: لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه،جواد ظریف وزیر خارجه ایران دقایقی پیش با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشستی سه جانبه برگزار کردند.

برخی رسانه های غربی فرانسه را عامل اصلی ناکامی مذاکرات ایران با 3+3 معرفی کرده اند.

دیدار سه جانبه کاترین اشتون ، محمد جواد ظریف و جان کری قرار بود از ساعت 8:30 صبح به وقت ژنو(11 به وقت تهران) آغاز شود اما این مذاکرات به دلیل جلسات داخلی به تعویق افتاد و حدود ساعت 11.30 به وقت محلی دیدار سه جانبه با لوران فابیوس آغاز شد.

همچنین ویلیام هیگ وزیرامورخارجه انگلیس، گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان و محمدجواد ظریف وزیر  خارجه ایران و اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی چهارجانبه وارد مذاکره شدند.

کد مطلب 2404780

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