دور سوم مذاکرات ژنو در پایان آبان 

خبرآنلاین: نشست مشترک اشتون و ظریف، پایان بخش مذاکرات سه روزه فشرده در ژنو بود. کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: بعد از سه روز مذاکره سازنده ، پیشرفت های زیادی حاصل شده است ولی تفاوت هایی هم هنوز وجود دارد. وزیر خارجه ایران هم گفت که توافقی نکردیم اما پیشرفت​های خوبی داشتیم.

اشتون در سخنانش به این موضوع اشاره نکرد که چرا مذاکرات هسته​ای در ژنو به نتیجه نرسیده اما ظریف در پاسخ به سوالی درباره علت عدم توافق دو طرف بر روی متن پیشنهادی گفت: اگر در متنی دو جمله باشد و نتوانید درباره آن با هم توافق کنید، درباره کل متن توافق نکرده اید و باید شما درباره تمام متن توافق کنید.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که به یک نتیجه برسیم و دوباره به همین مکان برخواهیم گشت تا آن نتیجه را بدست آوریم.

از روز گذشته اخبار زیادی دال بر اختلاف افکنی هیات فرانسوی بویژه فابیوس وزیر خارجه این کشور در روند مذاکرات ژنو منتشر شده است. موضوعی که با دو عضو ارشد مذاکره کننده ایرانی و اروپایی در میان گذاشته شد. اشتون درخصوص موضع فرانسه و این که آیا پاریس موضع متفاوتی از دیگر اعضای 1+5 اتخاذ کرده است؟، تصریح کرد: فرانسه نقش مهمی را در گروه 1+5 ایفا می کند و امروز هم همانند مذاکرات گذشته، همراه همکاران دیگرش نقش مهمی را ایفا کرد. از همه وزیران امورخارجه که به اینجا آمدند از جمله لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه تشکر می کنم،آنها به اینجا آمدند تا به پیشبرد این فرآیند مذاکرات کمک کنند.

وزیر خارجه ایران هم که در گفت و گو با بی بی سی در پاسخ به نقش فرانسه در مذاکرام ژنو، زیرکانه از خبرنگار خواسته بود تا از خود فابیوس در این باره سوال کند و از افشای محتوای مذاکرات متناسب با تعهد طرفین در این باره خودداری کرده بود، در نشست خبری شب گذشته نیز در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره موضع فرانسه در مذاکرات و کاهش روابط با این کشور گفت: ما بدنبال توسعه روابط با همه کشورها هستیم و با فرانسه نیز روابط بسیار خوبی داشته ایم.

وی با یادآوری دیدار اخیرش با وزیر امور خارجه فرانسه، تصریح کرد: به آقای فابیوس هم در پاریس و هم در مذاکرات دیروز گفتم که در دوره گذشته مذاکرات هسته ای، فرانسه نقش پیشتاز داشت و این کشور باید نقش مثبت خود را ایفا کند.

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، بامداد یکشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران رسانه های داخلی با یادآوری حضور وزیر امور خارجه آمریکا در این دور از گفت و گوها، اظهار داشت: با جدیت و اعتماد به نفس و خودباوری و باور به توان مردم و جمهوری اسلامی و توانی که حماسه سیاسی سال اخیر را برای کشور و سیاست خارجی ایجاد کرد، این مذاکرات را به پیش می بریم.

ظریف افزود: ما در مقابل هر گونه زیاده خواهی مقاومت نشان داده و خواهیم داد؛ قصد ما این است که با دنیا با منطق صحبت کنیم و در سطح بین المللی به عنوان مردمی که دارای تمدن و فرهنگ و منطق هستند، فعال باشیم.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تضمین اجرایی شدن توافقات چیست؟ گفت: هنوز توافقی نکرده ایم هرچند که در مسیر مذاکرات پیشرفت های خوبی داشتیم.

ظریف با یادآوری دور جدید مذاکرات میان ایران و 1+5 از نیویورک تا ژنو افزود: در مذاکرات ژنو قبلی و همچنین در مذاکرات کارشناسی در وین، وارد جزئیات شدیم؛ هدف مشترک، تصویر نهایی و گام اول باید همزمان دیده شود زیرا در غیر این صورت نمی توانیم به نتیجه برسیم.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: اگر طرف های یک بازی بخواهند با اهداف مختلفی وارد بازی شوند، اقدامات با دلهره و اضطراب خواهد بود؛ علاوه بر این باید ساز و کارهایی را تعریف کنیم که بتوانند بر صحت کارها نظارت کنند.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه ایران و طرف مقابل در مذاکرات چه می خواستند؟ گفت: ما هنوز در مرحله بحث هستیم؛ اختلاف نظر بین دو طرف از ابتدا وجود داشته و ما در حال کم کردن اختلافات هستیم. حتما بی اعتمادی جدی است، هم مذاکره کنندگان، هم مردم و هم مسوولین در ایران منتقد جدی و بی اعتماد هستند.

وی با بیان اینکه برداشتن هر قدمی باید به ایجاد اعتماد کند، تصریح کرد: در مورد کل طرح هنوز به توافق نرسیده ایم اما در مذاکره قاعده این است که اگر شما روی همه چیز توافق نکنید، روی هیچ چیز توافق نکرده اید.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به سوال دیگری درباره مذاکرات آتی در روز 20 نوامبر گفت: این 10 روز باقی مانده فرصتی است تا طرفین به پایتخت های خود رفته و بعد از مشورت ها بازگردند.

وی به حضور متخصصان تحریم در هیات های 1+5 اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته نیز متخصصین تحریم ها حضور داشتند و همه طرفها متخصصین تحریم را آورده بودند. این احتمال وجود داشت که بحث های مهمی مطرح شود و خیلی به توافق نزدیک بودیم و در بسیاری از موارد توافق کردیم.

مذاکراتی درباره راکتور اراک و دنبال کردن مذاکرات از کانال آمانو

مذاکره کننده اصلی هسته ای کشورمان درباره رآکتور آب سنگین اراک اظهار داشت: آب سنگین جزیی از برنامه هسته ای کشورمان است لذا اینکه کشوری این مساله را در مذاکرات مطرح کرده است، عجیب نیست . ما بر روی حقوق خود تاکید داریم ولی در عین حال نگرانی های طرف مقابل را برطرف می کنیم.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درباره سفر پیش روی یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران قرار است بر خلاف روال سالهای گذشته که ابتدا در مذاکرات سیاسی توافق صورت می گرفت و بعد در مذاکرات فنی، این بار ابتدا در زمینه فنی به توافق دست یابیم؟ گفت: ما در حال دنبال کردن روش دیگری با آقای آمانو هستیم؛ روابط ما با آژانس باید براساس یک راهکار جدی باشد و آژانس بتواند نقش اطمینان بخشی بازی کند.

وی با بیان اینکه در مذاکرات هفته گذشته در وین مذاکرات تا حد خوبی پیش رفت، تصریح کرد: آژانس تنها زمانی می تواند نقش خود را درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران بازی کند که لوازم آن برایش فراهم شده باشد و ما آمادگی لوازم را برای آژانس فراهم کنیم.

صهیونیست ها دست و پایی می زنند

خبرنگاری درباره نقش لابی صهیونیستی و تاثیر آن بر توافقات سوال کرد که وزیر امور خارجه پاسخ داد: بعید می دانم که آنها بتوانند تاثیرگذار باشند. ظریف با بیان اینکه صهیونیست ها «دست و پایی می زنند»، گفت: مذاکرات روند خود را دارد و فکر نمی کنم کسی تبلیغات آنها را در نظر بگیرد.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی دارنده تسلیحات هسته ای است، افزود: این رژیم عضو معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای (ان. پی. تی) نیست ولی این قدر ادعا دارد که در مورد دیگران اظهار نظر می کند.

نگران رسانه ها نیستم

وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مذاکرات شکست خورد و شما از تیتر رسانه ها نگران نیستید، گفت: من خیلی نگران نیستم که رسانه ها چه می نویسند.

وی افزود: موضوع بر سر این است که مذاکرات خوب بوده و در این حد تفاهم شده است؛ دور قبلی برای اولین بار بیانیه مشترک صادر شد و در این دور از گفت و گوها نیز نشست خبری مشترک برگزار شد.

ظریف خاطرنشان کرد: حتما رژیم صهیونیستی بدنبال آن است که مذاکرات را شکست خورده نشان بدهد.