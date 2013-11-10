فارس: «جان کری» وزیر خارجه آمریکا بامداد یکشنبه بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد.

وی در ابتدای این کنفرانس خبری گفت، همه اعضای 1+5 برای دستیابی به توافق با ایران و پاسخ دادن به نگرانی‌ها در مورد حرکت احتمالی یک کشور به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای، در ژنو حضور پیدا کرده‌اند.

کری در مورد مذاکرات انجام‌شده در 3 روز گذشته گفت این گفت‌وگوها بر اساس «احترام متقابل» اما «جدی» برگزار شد.

وی تأکید کرد که آمریکا با این اراده به ژنو قدم گذاشت که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، و این هدفی بود که از همان روز اول مد نظر قرار داشت.

کری تصریح کرد واشنگتن به عزم خود برای جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی و همچنین حفاظت از امنیت متحدان خود در منطقه پایبند است. وی همچنین افزود آمریکا متعهد است از منافع خود در برابر تبعات گسترش تسلیحات کشتار جمعی در جهان، محافظت کند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه در مورد روند مذاکرات هسته‌ای گفت طرف‌ها برای «کم کردن اختلافات» وارد گفت‌وگوها شدند. وی تأکید کرد که طرفین اکنون و بعد از سه روز مذاکرات فشرده در ژنو، در حالی این مذاکرات را ترک می‌کنند که بسیار به هم نزدیک‌تر شده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که ایران و گروه 1+5 بتوانند در هفته‌های آینده به توافق دست یابند.

وی در ادامه به تمجید از گروه 1+5 پرداخت و گفت اعضای گروه وی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. کری تأکید کرد که همه اعضا در مواضع و همچنین اهدافشان اتحاد داشته‌اند.

کری در مورد بی‌اعتمادی طرفین مذاکر هم با بیان اینکه «اعتمادسازی زمان‌بر است»، که بی‌اعتمادی میان کشورهایی که مدت‌ها با هم ارتباط نداشته‌اند، بسیار عمیق است. وی تأکید کرد که طرفین برای غلبه بر این بی‌اعتمادی و اعتمادسازی، سخت تلاش می‌کنند. او تصریح کرد که دیپلماسی به زمان نیاز دارد و طرفین برای به نتیجه رساندن مذاکرات، به زمان نیاز دارند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت در بازگشت به آمریکا، رئیس‌جمهور و نمایندگان کنگره را از پیشرفت‌ها و آنچه که در طول مذاکرات اخیر رخ داده، مطلع می‌کند.

او همچنین نسبت به هرگونه پیش‌داوری در مورد روند مذاکرات هسته‌ای هشدار داد و گفت کسی نباید شایعات و یا خرده اطلاعاتی را که از مذاکرات درز می‌کند، باور کند. وی تأکید کرد که «مذاکرات به صورت کاملا خصوصی در حال پیشرفت است، که این نشاندهنده جدیت طرفین در مذاکرات» است.

وی با اشاره به اینکه از سال‌ها قبل و زمانی که سناتور بود، از نزدیک با پرونده هسته‌ای ایران آشنا است، گفت از پیچیدگی‌هایی که این پرونده و مذاکرات با آن‌ها روبروست، به خوبی اطلاع دارد.

کری تصریح کرد که واشنگتن همچنان برای یافتن راهکاری دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد، چراکه معتقد است دیپلماسی به حد کافی برای جلوگیری از تهدید گسترش تسلیحات هسته‌ای، قدرت دارد.