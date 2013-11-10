تسنیم: لحظاتی قبل و با اوجگیری دامنه درگیری ها و اعتراض ها در منطقه منفوحه شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی هم اکنون به بیش از دو کشته و 100 زخمی رسیده است.
نیروهای امنیتی عربستان سعودی از روز گذشته تا به حال با صدها تن از شهروندان با ملیتهای مختلف در منطقه منفوحه در پایتخت درگیر شدهاند، و این درگیری ها به گفته منابع خبری محلی و شاهدان عینی کماکان ادامه دارد.
براساس اطلاعات رسیده در این باره یکی از کشته شدگان درگیری های صبح امروز ملیت اتیوپی دارد.
تشدید درگیری ها در شهر ریاض پایتخت عربستان تاکنون یک کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت.
تسنیم: لحظاتی قبل و با اوجگیری دامنه درگیری ها و اعتراض ها در منطقه منفوحه شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی هم اکنون به بیش از دو کشته و 100 زخمی رسیده است.
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