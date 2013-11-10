  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۱۶

2 کشته و 100 زخمی در اعتراض‌های عربستان

تشدید درگیری ها در شهر ریاض پایتخت عربستان تاکنون یک کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت.

تسنیم: لحظاتی قبل و با اوجگیری دامنه درگیری ها و اعتراض ها در منطقه منفوحه شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی هم اکنون به بیش از دو کشته و 100 زخمی رسیده است.
نیروهای امنیتی عربستان سعودی از روز گذشته تا به حال با صدها تن از شهروندان با ملیت‌های مختلف در منطقه منفوحه در پایتخت درگیر شده‌اند، و این درگیری ها به گفته منابع خبری محلی و شاهدان عینی کماکان ادامه دارد.
براساس اطلاعات رسیده در این باره یکی از کشته شدگان درگیری های صبح امروز ملیت اتیوپی دارد.

کد مطلب 2404790

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها