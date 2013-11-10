تسنیم: لحظاتی قبل و با اوجگیری دامنه درگیری ها و اعتراض ها در منطقه منفوحه شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی هم اکنون به بیش از دو کشته و 100 زخمی رسیده است.

نیروهای امنیتی عربستان سعودی از روز گذشته تا به حال با صدها تن از شهروندان با ملیت‌های مختلف در منطقه منفوحه در پایتخت درگیر شده‌اند، و این درگیری ها به گفته منابع خبری محلی و شاهدان عینی کماکان ادامه دارد.

براساس اطلاعات رسیده در این باره یکی از کشته شدگان درگیری های صبح امروز ملیت اتیوپی دارد.