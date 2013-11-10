آغاز سخنرانی روحانی در مجلس

خبرآنلاین: بررسی صلاحیت و برنامه‌های نصراالله سجادی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان دستور کار امروز مجلس بود.

رییس جمهور سخنان خود را با مزاح با نمایندگان آغاز کرد و گفت: قرار نیست که ما همیشه برای بررسی صلاحیت وزرا در خدمت شما باشیم برای مقصود های دیگری هم می شود در خدمت نمایندگان بود.

وی با تشکر از نمایندگان مجلس به خاطر رای اعتماد به وزرای قبلی، تصریح کرد: ما دوست داشتیم در همان تابستان یعنی در 24 مرداد که همه وزرا معرفی شده بودند همه رای اعتماد می‌گرفتند و ما می‌توانستیم کارمان را در دولت با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شروع کنیم. اما به هر حال مجلس شورای اسلامی دارای وظایف قانونی است و طبق مصالح مدنظر در چارچوب قانون اساسی و آیین داخلی عمل می‌کند و ما از این نظر گله نداریم.

اهم اظهارات رییس جمهور را بخوانید؛

*از سلطانی‌فر که برای اولین‌بار برای وزارتخانه ورزش و جوانان معرفی شد و رای اعتماد نگرفت و قول همکاری با دولت داده بودند و نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد کسب کنند، تشکر می کنم و برای ایشان آرزوی توفیق دارم. همچنین از دکتر صالحی امیری که برای دو ماه مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشتند و بسیار خوب در آن مدت ظاهر شدند و به وظایف قانونی خود عمل کردند تشکر کنم.

* مطالبی که در جلسه رای اعتماد به آقای صالحی امیری عنوان شد می‌توانست با بیان ملایم‌تر و نرمتر باشد و اگر ایشان نسبت به مطالبی که گفته شد احساس مظلومیت می‌کند، حق طبیعی و قانونی اوست که از خود در رسانه‌ها دفاع کند. اینکه در مجلس به حاشیه‌ها نپرداخت، این در واقع همان خط مشی دولت بوده که ایشان نیز همان خط مشی را دنبال کردند و من برای ایشان در سمتی که خواهد بود آرزوی موفقیت دارم.

* حتی وزرایی که رای اعتماد نتوانستند از مجلس شورای اسلامی کسب کنند، چیزی حدود 40 درصد نمایندگان مجلس به آنها رای دادند و این روشن است که کسی که حمایت 40 درصد نمایندگان مجلس را پشت‌سر خود برای سمت وزارت دارد برای سمت‌های دیگر اگر پایین‌تر باشد رای بالاتری خواهد داشت و در واقع این رای پشتوانه‌ای است برای فعالیت سیاسی این نمایندگان.

* ما تابع رای اکثریت هستیم و قواعد سیاسی که بر مبنای آن ما حرکت می‌کنیم، اکثریت آراست و به همین دلیل می‌گوییم همه باید تابع نظر مردم در 24 خرداد باشیم. مسیری را که اکثریت مردم امضا کردند دنبال می‌کنیم چون مردم در 24 خرداد به افراط و تفریط، خشونت و خودرأیی و تک‌رأیی، عدم مشورت و عدم تدبیر رأی «نه» دادند و به اعتدال، تدبیر و عقلانیت رأی «آری» دادند. ما نباید صدای مردم را در طول چهار سال پیش رو از یاد ببریم و فراموش کنیم، دولت خود را مکلف به نظرات و خواست و آرای مردم می‌داند و به رهنمودهای رهبری متعهد است.

*نظرات مردم و تدابیر رهبری شاخصی است که دولت و مجلس با هم آن را دنبال خواهند کرد، مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی در پی اجرای وظایف خود است که این وظایف در قانون مشخص شده و روشن است که وظایف دولت و نمایندگان چیست.

*در نحوه عمل به وظیفه و قانون، شیوه‌های متفاوتی پیش روست، خوب است بهترین شیوه را در این زمینه برگزینیم؛ شیوه‌ای که بدخواهان از آن سوءاستفاده نکنند. مجلس شورای اسلامی اقدام به اعمالی می‌کند که در چارچوب وظایف قانونی آن قرار دارد اما گاهی شیوه به‌گونه‌ای است که بدخواهان ممکن است سوءاستفاده کنند و آن را تعبیر به تضعیف دولت یا حتی تخریب کنند. البته روشن است که دولت می‌خواهد تعامل بسیار نزدیکی با مجلس داشته باشد. مجلس هم همانند دولت در پی گفتمان خدمت است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند نه حاشیه پردازی. و برای خدمت باید دست به دست هم بدهیم. دولت در یک شرایط خاصی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفته است.