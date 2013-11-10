قطع انشعاب آب مشترکان پرمصرف

تسنیم: ستار محمودی درباره چگونگی برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: برنامه وزارت نیرو در مرحله نخست اطلاع رسانی و ارشادی است اما چنانچه مشترکان پرمصرف به اخطارها توجه نکنند ، جریمه و قطع آب در انتظار آنان خواهد بود.

وی با بیان اینکه نزولات جوی به نسبت فصل تاخیر دارد و نسبت به پارسال هم کمتر شده است افزود : بارندگی ها نسبت به میانگین سالها 17 درصد و روان آبها نیز 40 درصد کمتر است.

وی گفت:‌ کمبود نزولات آسمانی و روان آبها در برخی کلان شهرها به ویژه تهران وضع حاد تری دارد.

قائم مقام وزیر نیرو منطقی ترین شیوه برای قرار نگرفتن در تنگنای آبی را مدیریت بهینه منابع موجود دانست و افزود : وزارت نیرو از دو راه درپی مدیریت بهینه منابع موجود است.

وی کاهش فشار را در ساعاتی که مصرف آب کمتر است یکی از این راهها دانست و گفت: اصلاح و تغییر برخی خطوط انتقال آب ، اتصال شبکه آبرسانی شرق به غرب تهران از دیگر اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت شرایط کنونی است.

محمودی با بیان اینکه کم آبی و کم فشار بودن آب در مناطق ، دو مقوله جدای از یکدیگر است اظهار داشت : اگر منطقه ای به مدت طولانی کم فشار باشد به معنی آن است که با کم آبی مواجه شده است.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه برغم کاهش نزولات و کمبود منابع آبی با افزایش مصرف نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته مواجه هستیم بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد.

وی افزود: با وجود خنک شدن هوا مصرف آب همچنان بالاست و برای گذر از شرایط نامطلوب کنونی باید مصرف بهینه آب جدی گرفته شود.

محمودی گفت : اگر چه وزارت نیرو ‌تمهیداتی اندیشیده است اما برای پیشگیری از مشکلات ناشی از کم آبی صرفه جویی شهروندان لازم است.