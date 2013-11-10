روحانی:حافظه تاریخی دچار مشکل شده است!

خبرآنلاین: بررسی صلاحیت و برنامه‌های نصراالله سجادی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان دستور کار امروز مجلس بود. حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور با بیان اینکه امروز دولت با مسائل پیچیده داخلی و خارجی روبرو است، گفت: ما در مسائل خارجی نیاز به حمایت مردم و مجلس هستیم. نیاز به هدایت و حمایت رهبری معظم داریم. نیازمند اجماع داخلی هستیم. اینکه شما می‌بینید در ظرف زمانی کوتاه شروع کار این دولت که فقط 84 روز از زمان شروع به کار دولت بیشتر گذشته و امروز هشتاد و پنجمین روز است و دولت انشاالله ظرف 15 روز آینده و ظرف زمانی 100 روزه فعالیت خود گزارشی را به ملت خود خواهد داد. اینکه دولت دراین 84 روز در زمینه سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی، فرهنگی و بالاتر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و ایجاد آرامش در جامعه توفیقات فراوانی را به دست آورده است، بدون حمایت مجلس، همراهی مردم و حمایت مقام معظم رهبری اینکار امکانپذیر نبود.

وی تاکید کرد: دولت این بار سنگین را بر دوش گرفته است، بار خدمت به مردم است و همه باید دست به دست هم دهیم، الان روز تعامل است، روز همدلی و همفکری است. طبیعی است که دولت تقاضا ندارد که مجلس وظایف قانونی خود را کنار بگذارد، دولت هم به توصیه ها، نظرات و انتقادات مجلس احترام می گذارد اما طبیعی است که باید زمانی مناسب و معقول باید در اختیار مجریان بگذاریم. 6 ماه تا یک سال کار کنند تا بتوانیم کارنامه وعملکرد آنها را در میزان سنجش قرار دهیم. هیچ میزانی هم جز قانون وجود ندارد.

اهم اظهارات رییس دولت را بخوانید؛

*میزان جناحی و حزبی هیچوقت درست کار نکرده است و این ترازو همیشه خراب بوده است. آن ترازوی دقیقی که همیشه می تواند عملکرد دولت و وزرا را سنجش کند قانون است و همه باید در برابر قانون سر تعظیم فرود بیاوریم.

*برای رشد، توسعه، آینده بهتر، رضایتمندی مردم، رفاه اجتماعی، نظم، امنیت بیشتر و ...هیچ راهی جز قانونگرایی وجود ندارد. میزان سوال، معیار تذکر و نقد همه بر میزان قانون خواهد بود و ما در برابر قانون تسلیم خواهیم بود.

*درخواستم از شما نمایندگان این است که در این شرایط حساس بیش از پیش دولت را حمایت کنند. البته دولت شکرگذاری و تشکر را از یاد نمی برد. تا امروز شکرگذار لطف خداوند و عنایت اهل بیت، حمایت مردم و همچنین مجلس هستیم و حمایت رهبری را در همه مقاطع حساس داشتیم. اگر اینها نبود آیا نمایندگان شما و به تعبیر رهبری «فرزندان انقلاب» قادر بودند در برابر قدرت های جهانی با قدرت حرف ببزند و سخن بگویند؟

*شما دیدید که اشغالگران چگونه به تب و تاب افتادند دیدید جنگ طلبان از مسیر صلح و تعالم با جهان هراسیدند. شما دیدید که در برابر چهارچوب طرح ایران حداقل در کلیات قدرت های بزرگ آن را پذیرفتند. این طح سه بخش دارد مقدمه ای دارد که آن اهداف را بیان می کند. قسمت پایانی آن شرایط ایران بعد از این دوره گذار تبیین می کند و دوره وسط که چند مرحله خواهد داشت که فعلا بحث مرحله اول و اجرای آن است. ما به زبان و با عمل به طرف‌های مذاکره کندده به صراحت گفته‌ایم که به هیچ عنوان تهدید، تحریم، تحقیر و تبعیض جواب نخواهد داد. جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید هیچ قدرتی سر فرود نیاورده و نمی آورد. ما می گوییم برای حل معضلات جهانی باید روی میز فقط عقلانیت و منطق باشد. اگر روی میز عقلانیت و منطق بود بوی عطر آن به مشام همه خواهد رسید و اول برای آنکه پشت میز نشسته است. اگر روی چیز دیگری جز این عقلانیت و تدبیر و آینده نگری بود اثرش بوی تعفن برای جامعه و بیش از همه آن کسی است که پشت میز نشسته است.

*ایران روی میز مذاکره اش عقلانیت و منطق و تدبیر گذاشته است و با همین اهرم در برابر دیگران حاضر می شود. برای ما خط قرمزها قابل عبور نیست. حقوق ملت ایران خط قرمز ما است. منافع ملی خط قرمز ما است. و از جمله آن حقوق حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین المللی و من جمله غنی سازی در خاک ایران است.

* در هیچ شرایطی حاضر به تبعیض نیستیم. ایران از حقوق قانونی خود باید برخوردار باشد. اما در عین حال برای آنکه دیگران هم اعتماد کنند باید بگویم که حرف اصلی ما که فناروری صلح آمیز هسته ای را برای توسعه می خواهیم و نه برای تهدید دیگران ما برای اهداف صلح آمیز دنبال می کنیم نه برای آنکه بمب هسته ای را بسازیم.

*ما با این منطق در ژنو ظاهر شدیم، در نیویورک ظاهر شدیم، سه جلسه را پشت گذراندیم و امروز روی میز مذاکرات طرح ایران وجود دارد. ما تحریم را به ضرر همه می دانیم و نه تنها ملت ایران حتی به ضرر تحریم کنندگان.تحریم را غیرقانونی و راه حل ناکارآمد می دانیم و به خاطر فشار تحریم نیست که پای میز مذاکرات می نشینیم.

*اگر یادتان باشد در سال 2001 و 2002 و مخصوصا 2003 یعنی سال 83 ایران پای میز مذاکرات نشست. در حالیکه تحریمی در کار نبود و مصرانه به مذاکرات منطقی خود ادامه داد. حتی در شرایطی که دشمن می خواست تحریم را آغاز کند باز هم ایران مذاکرات را قطع نکرد، بعد از تحریم هم مذاکرات را قطع نکرد. این یعنی ایران برای حل و فصل مسائل بین المللی راه اصلی را راه حل سیاسی و گفتگو می داند و بر مبنای آن از روز اول حرکت کرده است. اما برخی به گونه​ای حرف می زنند که گویی ما از سال 91 یا 92 مذاکره را شروع کرده​ایم! گویی حافظه تاریخی دچار مشکل شده است.

*در مذاکرات همانقدر که ایران سود می برد منطقه و جهان و طرف های مذاکراتی ما هم سود می برند. این مذاکرات موفقیتش به معنای آرامش بیشتر و ثبات بیشتر برای منطقه و و موفقیتش به معنای هموار شدن مسیر تعامل سازنده ایران با جهان و کشورهای منطقه است. این مذاکرات به معنای آن است که ایران نقش خود را بهتر در منطقه و جهان ایفا کند. اگر مساله منطقه و جهان می خواهد حل شود، دنیا بداند بدون حضور ایران و ایفای نقش ایران یا مشکلات منطقه حل نمی شود و یا با هزینه بسیار گزاف حل می شود.

*در مسائل جهانی حضور ایران بی تردید می توایند نقش سازنده و موثری داشته باشد . آنها که پای میز مذاکرات با ما آمده اند به این نتیجه رسیده اند که تحریم راه حل و کارساز نیست. راه و مسیر صحیح مذاکره و تعامل است.ما این راه را ادامه می دهیم و حداقل آن این است که به تعبیر رهبری ما ضرر نخواهیم کرد و ظرفیت تحلیلی ما اضافه می شود و نقش جایگاه ایران در منطقه و جهان ظهور و بروز بیشتری پیدا می کند و افکار عمومی دنیا قانع می شود که ایران لجبازی نمی کند.

*حداقل دنیا باور می کند که ایران همانطور که بارها گفته است به دنبال سلاح جمعی نیست. بنابراین نتایج مذاکره آن است که به نفع دو طرف تمام خواهد شد. این همانی است که ما به آن نتیجه برد برد می گوییم. برای موفقیت در مذاکرات نیازمند حمایت شما نمایندگان، ملت و مقام معظم رهبری هستیم. ما با مجلس در کنار یکدیگر اهداف بلند ملی را دنبال می کنیم و من خودم را هنوز هم بیش از آنکه یک مسئول اجرایی بدانم، یک مجلسی میبینم. 20 سال در خانه ملت، خادم مردم بودهام و حالا چند ماهی است که مسئولیت اجرایی گرفتهام. انشالله همه ما دست به دست هم می​دهیم و این مسیر را ادامه می دهیم.