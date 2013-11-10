رسیدگی پرونده بابک زنجانی به صلاح نبود!

«سیدسعید حیدریطیب»، نماینده عضو این کمیسیون، یکی از این افراد است که البته در گفتوگو با «شرق» تاکید دارد که سخنانش بهمعنای حمایت از زنجانی نیست.
پیگیریهای شما در «کمیسیون انرژی» درباره بابک زنجانی به کجا رسیده؟
رسیدگی به پرونده ایشان فرآیند خاصی از نظر قانونی دارد و تا حالا مدرکی له یا علیه ایشان بهدست نیامده و طبیعتا، اصل بر «برائت» است. در مورد خلاف این اصل هم باید دلایل متقنی وجود داشته باشد. اینکه عدهای علیه ایشان جوسازی میکنند، درست نیست. باید دلایل محکمی به دست بیاوریم که محکمهپسند باشد، به همین دلیل رسانهایکردن موضوعی که هنوز مشخص نشده، بهصلاح نیست.
برای شما بهعنوان نماینده مجلس سوال نیست که بابک زنجانی چگونه توانسته اعتماد نهادهای مختلف را جلب کند و 13هزارمیلیاردتومان پول نفت را در حسابهای خارجی خود داشته باشد؟
باید اثبات شود که آیا این مبلغ از سوی ایشان تصاحب شده یا نه. دلیل متقنی وجود ندارد. شاید فردا علیه من و دیگری هم چنین حاشیههایی مطرح شود. این آقا در چارچوب قوانین بینالمللی«السی» حساب باز کرده و پولها هم ابتدا به حساب شرکت نفت واریز شده و شرکت نفت هم 700تا 800میلیونیورو از آن درآمدها برداشت کرده. تا زمانی که تحریم اتفاق افتاد، شرکت ایشان هم تحریم شده که خب خارج از اراده ایشان بوده. بنابراین تابهحال روال غیرقانونی که ما متوجه شده باشیم به دست نیامده.
البته نوع واکنشها و صحبتها از داخل «کمیسیون انرژی» قدری متناقض است، یک عضو به شبکه مافیایی پیرامون زنجانی اشاره دارد اما عضو دیگری، نگران هجمههای روانی علیه او است، ریشه این تناقضها چیست؟
من قاضی بودم و از دیدگاه حقوقی مساله را برای شما توضیح دادم. بههرحال فعلا مدرکی علیه ایشان به دست نیامده. معاون اطلاعات- وقت- هم گفته که ایشان برای این مبلغ در «بانک مسکن» تضمین سپرده و خود وزارت اطلاعات هم ایشان را تایید کرده است.
خب معنای اینکه وزارت اطلاعات در یک دوره ایشان را تایید کرده، این است که بابک زنجانی هیچگاه مرتکب خطا نمیشود؟
اصل بر صحت و «برائت» است. بنابراین باید خلاف اینها ثابت شود تا بتوانیم علیه او حرف بزنیم.
حالا انگیزه جانبداری شما بهعنوان یک نماینده از ایشان چیست؟
من جانبداری از ایشان نمیکنم.
اما لحن شما تلویحا جانبدارانه است.
اصلا جانبدارانه نیست. بهعنوان نماینده قانون باید حقوقی حرف بزنم. این مطالب را حسب قانون گفتم.
البته بهعنوان نماینده قانون و یک قاضی؛ این ابهام درباره شما و برخی اعضای «کمیسیون انرژی» وارد است که چرا پرونده بابک زنجانی اینهمه با تاخیر وارد فاز رسیدگی شد؟
موضوع پرونده بابک زنجانی در دستور کمیسیون بود اما به انتخابات ریاستجمهوری برخوردیم و بهصلاح نبود.
چه چیزی بهصلاح نبود؟
بحث اختلاس سههزارمیلیاردتومانی کمی پیشتر مطرح شده بود. اگر این اتهام هم میآمد، خیلی بد میشد. آثار روانی بدی در کشور ایجاد میشد. نزدیک انتخابات بودیم و شاید قیمتها بهشدت بالا میرفت و تورم بهوجود میآمد.
«کمیسیون انرژی» با چه منطق و مستندی، جلو این کار را گرفته و نخواسته مساله اطلاعرسانی شود؟
انصافا مسکوتماندن این موضوع بهلحاظ سیاسی در کمیسیون بحث حمایتی نبود. در دستور کار بوده ولی مقتضیات زمان ایجاب نمیکرد. الان هم بهشدت به موضوع رسیدگی میکنیم. اگر مدارکی علیه ایشان به دست آید، آن را به قوهقضاییه خواهیم فرستاد. ما با هیچکس عهد اخوت نبستهایم.
آیا این تصمیم کمیسیون بهنوعی همراهی با دولت دهم نبود؟
در مسایل حقوقی پروندههای قضایی نباید عجله کرد، مقتضیات زمانی مهم است، در مردم این انگاره بهوجود میآمد که همهچیز مملکت را بردند. اگر پرونده آقای زنجانی مطرح میشد، طرح موضوع آن در کاهش مشارکت مردم بیتاثیر نبود.
چندماه است که پرونده زنجانی به کمیسیون آمده؟
ششماه. البته چند هفته پیش جلسهای بود؛ آمدند و توضیحاتی ارایه کردند. الان ما باید از وزیر نفت سابق و وزیر اطلاعات حرفهایی بشنویم.
برخی نمایندگان عضو در «کمیسیون انرژی» مجلس اینروزها به فکر دفاع از آنچه «حقوق شهروندی بابک زنجانی و جو روانی شکلگرفته علیه این میلیاردر جوان» مینامند، هستند.
«سیدسعید حیدریطیب»، نماینده عضو این کمیسیون، یکی از این افراد است که البته در گفتوگو با «شرق» تاکید دارد که سخنانش بهمعنای حمایت از زنجانی نیست.
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