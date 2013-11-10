خبرآنلاین: مانند روز گذشته، هوای ۱۰ منطقه تهران در وضعیت هشدار قرار دارد. این درحالی است که عدد میانگین کیفیت هوای تهران سه واحد از روز گذشته کمتر شده و به ۱۴۲ رسیده است.

اما اگر روز گذشته سه منطقه تهران هوای نسبتا سالمی داشتند، امروز فقط هوای یک منطقه سالم است و البته آن هم در آستانه ناسالم قرار دارد؛ کمترین آلودگی برای محدوده شهرداری منطقه ۱۹ ثبت شده با عدد ۹۸. حوالی خانی‌آبادنو.

گفتنی است اگر شاخص‌های آلایندگی فراتر از حد استاندارد و سالم یعنی عدد 100 باشند کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار می‌گیرد و اگر این اعداد از 150 عبور کنند وضعیت وارد شرایط هشدار می‌شود. بالاتر از عدد ۲۰۰ هم وضعیت اضطرار است.

اما در جدول زیر مناطقی از تهران که هوایی در وضعیت هشدار دارند را می بینید؛

محدوده شهری منطقه شهرداری عدد آلودگی پارک رازی منطقه ۱۱ ۱۷۴ دانشگاه علم و صنعت منطقه ۴ ۱۶۷ پارک شکوفه منطقه ۱۴ ۱۶۱ پارک قائم منطقه ۱۸ ۱۶۱ ستاد بحران منطقه ۷ ۱۵۹ پارک سلامت منطقه ۱۷ ۱۵۸ دروس منطقه ۳ ۱۵۷ پیروزی منطقه ۱۳ ۱۵۳ فرمانداری شهرری منطقه ۲۰ ۱۵۳ شادآباد منطقه ۱۸ ۱۵۰

کیفیت هوای ۱۱ منطقه تهران هم در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است؛ کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران قلبی، ریوی و خاص.

آلاینده امروز تهران مانند یک ماه گذشته ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون هستند. ضمن اینکه گرد و غبار هم در هوا وجود دارد.