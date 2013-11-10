نامه بلاتر و ابتکار به سازمان ملل درباره یوزپلنگ ایرانی

شرق: در این نامه با اشاره به تاثیرگذاری و جذابیت ورزش فوتبال برای اقشار مختلف مردم در گوشهوکنار جهان از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده است از پروژه استفاده ایران از نماد یوزپلنگ روی لباس تیمملی فوتبال در جامجهانی برزیل حمایت کند.
همچنین در بخش دیگری از این نامه فوتبال بهعنوان ابزاری مناسب جهت ترویج و تبلیغ صلح و حفاظت از محیطزیست در همه جهان ذکر شده است. قرار است این نامه توسط برنامه محیطزیست ملل متحد با نام اختصاری «یوانایپی- UNEP» که نهادی وابسته به سازمان مللمتحد است بهدست بانکیمون رسانده شود. ایده نوشتن این نامه پس از دیدار معصومه ابتکار و سپ بلاتر در محل سازمان حفاظت از محیطزیست ایران شکل گرفت. در آن دیدار در پایان صحبتهای بلاتر و ابتکار طرفین عنوان کردند که این پیام به اطلاع دبیرکل سازمان ملل رسانده شود، این نامه نیز با همین هدف نوشته شده است.
این خبر را هومن جوکار، مدیر پروژه بینالمللی یوزپلنگ آسیایی روز گذشته اعلام کرد. جوکار همچنین در رابطه با سرانجام طرح استفاده ایران از نماد یوزپلنگ در بازیهای جامجهانی فوتبال در برزیل نیز گفت: «تاکنون تلاشها و اقدامات بسیاری در این زمینه انجام شده است و همچنان برای رسیدن به هدف نهایی مشغولیم.
با این حال به دلیل آنکه بر اساس قوانین فدراسیون جهانی فوتبال درج هرگونه تبلیغ روی پیراهن تیمهای حاضر در جامجهانی ممنوع است ما بهدنبال یافتن راهکارهای لازم برای استفاده از این نماد در این بازیها هستیم.» مدیر پروژه بینالمللی یوزپلنگ آسیایی همچنین افزود: «هدف اولیه ما این است که از این ابزار یعنی فوتبال برای شناساندن وضعیت یوز ایرانی (آسیایی) و نفوذ چشمگیر آن در میان همه مردم جهان استفاده کنیم. تاکنون تلاشهایی برای آگاهیدادن به مردم در این رابطه انجام شده است اما قطعا نفوذ این موضوع بهواسطه فوتبال بسیار بالاتر خواهد رفت. در این چارچوب میخواهیم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وضعیت یوز ایرانی را به افکارعمومی دنیا معرفی کنیم. وقتی تیمملی کشورمان بازی دارد همه فوتبال آنها را نگاه میکنند از مردم نقاط شمال شهر تهران تا دورافتادهترین روستاهای کشور، به این شکل میتوانیم پیام حفاظت از یوز ایرانی را در سطحی فراگیر به همه مردم برسانیم.»
جوکار در ادامه تاکید میکند: «با آمدن سپبلاتر به کشورمان و دیداری که با خانم ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیطزیست داشت این موضوع به شکلی بسیار جدیتر در حال پیگیری است. ما در حال انجام مکاتبات بسیاری با نهادهای مختلف و بهخصوص فدراسیون فوتبال کشورمان برای بهسرانجامرساندن این موضوع هستیم. ما معتقدیم اگر این کار رخ بدهد حتی بهصورتی محدود و کوچک بهعنوان لوگوی استفادهشده روی پیراهن تیمملی فوتبال ایران میتواند بسیار اثرگذار باشد و توجهات را به خود جلب کند. ما با زبان فوتبال بسیار بهتر و راحتتر خواهیم توانست این موضوع فوقالعاده مهم زیستمحیطی را پیش ببریم.»
مدیر پروژه بینالمللی یوزپلنگ آسیایی در بخش دیگری از گفتوگوی خودا اشاره به اثرات بینالمللی این موضوع نیز میگوید: «این موضوع نهفقط در عرصه داخلی که در عرصه بینالمللی هم بسیار مهم خواهد بود. هماکنون به لحاظ منابع مالی سطح بودجه ما به دلیل تحریمها به حداقل رسیده است و وقتی دنیا با این موضوع آشنا بشود خواهیم توانست از این موانع عبور کنیم. خوشبختانه نظر فدراسیون فوتبال هم در این رابطه مثبت است.»
یوزپلنگ آسیایی نماد حیاتوحش کشور ایران بوده که نسل آن در کشور رو به انقراض رفته است. این گربهسان بهعنوان تیزپاترین جانور روی کره زمین هماکنون فقط در ایران زیست میکند و آخرین بازماندههای یوز آسیایی در جهان است. بر اساس آخرین آمار و ارقام اعلامشده هماکنون تنها بین 50 تا 70یوزپلنگ در جغرافیای ایران باقی مانده است از همینرو حفاظت از آنها بسیار واجد اهمیت است.
اولینبار آرش نورآقایی، فعال محیطزیست و رییس هیاتمدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی راهنمایان کشور ایده بهکارگیری نماد یوزپلنگ روی پیراهن تیمملی ایران در جامجهانی را مطرح کرد. از اینرو پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی (سیایسیپی-CACP) که با حمایت سازمان حفاظت از محیطزیست ایران و سازمان مللمتحد در حال اجراست با استقبال از این ایده برای اجرای آن دست بهکار شدند. جامجهانی فوتبال اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده در کشور برزیل برگزار میشود. تا آن زمان حدود هفتماه زمان باقی مانده است، باید دید پیگیریهای سازمان حفاظت از محیطزیست و مدیران پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که در بالاترین سطح در حال انجام است در نهایت نتیجه خواهد داد. در آن صورت ایرانیها مانند بسیاری از کشورهای دیگر از یک گونه جانوری منحصربهفرد در کشور بهعنوان نماد تیمملی فوتبال کشورشان استفاده خواهند کرد و به این شکل هم بقیه مردم در داخل و خارج با اهمیت موضوع یوزپلنگ ایرانی آشنا خواهند شد.
به ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیطزیست ایران نامهای در حمایت از یوزپلنگ ایرانی تهیه شده که قرار است به امضای او و سپبلاتر، رییس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) برای بانکیمون، دبیرکل سازمان مللمتحد ارسال شود.
شرق: در این نامه با اشاره به تاثیرگذاری و جذابیت ورزش فوتبال برای اقشار مختلف مردم در گوشهوکنار جهان از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده است از پروژه استفاده ایران از نماد یوزپلنگ روی لباس تیمملی فوتبال در جامجهانی برزیل حمایت کند.
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