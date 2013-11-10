سجادی هم وزیر ورزش و جوانان نشد

فارس: جلسه بررسی صلاحیت نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان امروز (یکشنبه) برگزار شد.
وی با 124 رأی موافق، 107 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع نتوانست رای اعتماد بگیرد.
پیش از این سلطانیفر و صالحیامیری از مجلس رأی اعتماد نگرفتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نصرالله سجادی برای وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد ندادند.
فارس: جلسه بررسی صلاحیت نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان امروز (یکشنبه) برگزار شد.
وی با 124 رأی موافق، 107 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع نتوانست رای اعتماد بگیرد.
پیش از این سلطانیفر و صالحیامیری از مجلس رأی اعتماد نگرفتند.
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