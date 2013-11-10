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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

سجادی هم وزیر ورزش و جوانان نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نصرالله سجادی برای وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد ندادند.

فارس: جلسه بررسی صلاحیت نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان امروز (یکشنبه) برگزار شد.

وی با 124  رأی موافق، 107 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع نتوانست رای اعتماد بگیرد.

پیش از این سلطانی‌فر و صالحی‌امیری از مجلس رأی اعتماد نگرفتند.

کد مطلب 2404804

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