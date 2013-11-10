شرایط بیمه بازنشستگی زنان خانه دار

ایسنا: محمد حسن زدا با اشاره به اینکه زنان خانهدار میتوانند در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی سه نرخ قرارداد منعقد کنند، اظهار کرد: این سه نرخ شامل "بیمه بازنشستگی"، "بیمه بازنشستگی و فوت" و نیز "بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی" است.
وی در مورد سه نرخ بیمه بازنشستگی زنان خانهدار، خاطرنشان کرد: در ارتباط با بیمه بازنشستگی هر فرد ماهانه حدود 60 هزار تومان حق بیمه، در مورد بیمه بازنشستگی و فوت هر فرد ماهیانه حدود 75 هزار تومان و در ارتباط با بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی هر فرد ماهیانه حدود 90 هزار تومان حق بیمه پرداخت میکند؛ همچنین در صورت استفاده از خدمات درمانی به ازاء هر فرد از اعضای خانواده نیز سرانه درمان اخذ شده و خدمات درمانی به آنها ارائه میشود.
به گفته زدا، زنان خانهداری که کمتر از 45 سال سن دارند میتوانند با عنوان «بیمه مشاغل آزاد» به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و با انعقاد قرارداد از شرایط بیمه بازنشستگی زنان خانهدار بهرهمند شوند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه آیا زنان خانهداری که بیش از 45 سال سن دارند نیز میتوانند از پوشش بیمهای بازنشستگی زنان خانهدار بهرهمند شوند؟ گفت: اگر زن خانهداری بیشتر از 45 سال سن داشت، به شرطی که دارای سوابق بیمهای قبلی بود، میتواند تحت پوشش بیمه بازنشستگی زنان خانهدار قرار گیرد، به طور مثال زنی که سه سال در یک شرکت خصوصی بیمه بوده است، هم اکنون در سن 48 سالگی میتواند با سازمان تامین اجتماعی قرارداد بیمه بازنشستگی منعقد کند.
وی با بیان اینکه در زمان پرداخت مستمری بازنشستگی به زنان خانهدار باید دو شرط حداقل 30 سال سابقه و نیز حداقل پنجاه سال سن و یا 55 سال سن و 20 سال سابقه برقرار شود، اظهار کرد: این دو شرط برای دریافت مستمری بازنشستگی ضروری است و باید به صورت توأمان محقق شود تا زنان خانهدار بتوانند از این قانون استفاده کنند.
زدا همچنین در مورد چگونگی انعقاد قرارداد بیمه بازنشستگی زنان خانهداری که کمتر از 45 سال سن دارند، خاطرنشان کرد: زنان خانهداری که زیر 45 سال سن دارند با حداقل 18 سال سن میتوانند تقاضای پوشش بیمه بازنشستگی داشته باشند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: به طور مثال اگر کسی از 40 سالگی شروع به پرداخت حق بیمه کند در 60 سالگی با 20 سال سابقه و در 70 سالگی با 30 سال سابقه به نسبت سوابق بازنشسته شده و مستمری دریافت میکند، اما به صورت کلی فرد زمانی که زیر 45 سال سن داشته و قرارداد خود را امضا میکند باید یا 30 سال حق بیمه پرداخت کرده و حداقل 50 سال سن داشته باشد و یا با 55 سال سن دارای 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد تا مستمری 20 سال به نسبت سنوات به وی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه بازنشستگی برای زنان شرایط خاص خود را دارد، گفت: اگر بیمه شده اجباری باشد زمانی که به سن 42 سالگی رسید و 20 سال نیز سابقه پرداخت حق بیمه داشت میتواند با دریافت 20 روز حقوق میتواند بازنشسته شود.
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