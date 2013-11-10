معرفی چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان

خبرآنلاین: بعد از آنکه نمایندگان مجلس به سومین گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد ندادند، حجت الاسلام حسن روحانی دقایقی بعد در اقدامی سریع چهارمین گزینه را هم به مجلس معرفی کرد.

در نامه معرفی رییس جمهور که مطابق اصل 133 قانون اساسی خطاب به رئیس مجلس نوشته شده بود، محمود گودرزی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شد.

بنا به گفته لاریجانی رییس قوه مقننه، مجلس یکشنبه هفته آینده برنامه ها و صلاحیت این وزیر پیشنهادی را بررسی خواهد کرد.

گودرزی در حال حاضر رییس دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران است. وی معاون فنی قهرمانی سازمان تربیت بدنی در دهه 70 بوده و در دهه ششم زندگی خود به سر می​برد. این در حالی است که 62 سالگی سجادی نیز از موارد مورد اعتراض نمایندگان مخالف وی در جلسه علنی امروز بود که به عدم ارائه رای اعتماد به او منجر شد.