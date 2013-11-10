  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

اصلاح‌طلبان از پشت به تیم هسته‌ای کشور خنجر زدند

 اصلاح‌طلبان از پشت به تیم هسته‌ای کشورمان خنجر زدند و بار دیگر نشان دادند موفقیت دولت روحانی را برای خود کابوس می‌دانند.

فارس: سرپرست موسسه کیهان گفت: مدعیان اصلاحات با سیاه نمایی درباره شرایط اقتصادی کشور و ذوق زدگی همراه با ابراز اعتماد نسبت به آمریکا، تیم هسته ای کشورمان را در موقعیت «نیاز» و دشمن را در موضع «ناز» قرار دادند.

حسین شریعتمداری افزود: آنها می دانستند که مذاکره ترجمان دیگری از از معامله و بده بستان است و هیچ عاقلی متاع خود را بی ارزش و دست خود را برای دادوستد خالی معرفی نمی کند.

مدیرمسئول روزنامه کیهان تصریح کرد: بنابراین نمی توان اقدامات اخیر اصلاح طلبان را فقط یک اشتباه تلقی کرده و از کنار آن به سادگی عبور کرد. مخصوصاً آنکه این جماعت سابقه خیانت در فتنه 88 را نیز در کارنامه خود دارند.

وی افزود: از این روی، مراقبت آقای روحانی و تیم هسته ای کشورمان نسبت به حرکت مرموز مدعیان اصلاحات که ناکامی دولت کنونی نقطه نهایی آن است، ضروری است.

کد مطلب 2404813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها