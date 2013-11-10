فارس: سرپرست موسسه کیهان گفت: مدعیان اصلاحات با سیاه نمایی درباره شرایط اقتصادی کشور و ذوق زدگی همراه با ابراز اعتماد نسبت به آمریکا، تیم هسته ای کشورمان را در موقعیت «نیاز» و دشمن را در موضع «ناز» قرار دادند.

حسین شریعتمداری افزود: آنها می دانستند که مذاکره ترجمان دیگری از از معامله و بده بستان است و هیچ عاقلی متاع خود را بی ارزش و دست خود را برای دادوستد خالی معرفی نمی کند.

مدیرمسئول روزنامه کیهان تصریح کرد: بنابراین نمی توان اقدامات اخیر اصلاح طلبان را فقط یک اشتباه تلقی کرده و از کنار آن به سادگی عبور کرد. مخصوصاً آنکه این جماعت سابقه خیانت در فتنه 88 را نیز در کارنامه خود دارند.

وی افزود: از این روی، مراقبت آقای روحانی و تیم هسته ای کشورمان نسبت به حرکت مرموز مدعیان اصلاحات که ناکامی دولت کنونی نقطه نهایی آن است، ضروری است.