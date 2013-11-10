پیشنهاد مرخصی اجباری مادران هنگام تعطیلات اضطراری مدارس

ایسنا: شهیندخت مولاوردی با اعلام این خبراظهار کرد: درهنگام تصمیم گیری مواقع اضطرارآلودگی هوا و تعطیلی مهدهای کودک‌، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی باید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشته و وضعیت زنان شاغل دارای فرزند نیز لحاظ شود.

وی ادامه داد: در صورت عضویت در کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران پیشنهاد مرخصی اجباری زنان شاغل هنگام تعطیلات مدارس ارائه می‌شود.

درپی تشدید آلودگی هوا مهدهای کودک‌، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند، از امروز تا 21 آبانماه تعطیل است.