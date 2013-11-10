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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

پیشنهاد مرخصی اجباری مادران هنگام تعطیلات اضطراری مدارس

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در جلسه امروز هیات دولت پیشنهاد عضویت معاونت امور زنان و خانواده در کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران و پیش‌بینی مرخصی اجباری برای مادران شاغل در تعطیلی مهدهای کودک‌، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی طی دو روز آینده ارائه می‌شود.

ایسنا: شهیندخت مولاوردی با اعلام این خبراظهار کرد: درهنگام تصمیم گیری مواقع اضطرارآلودگی هوا و تعطیلی مهدهای کودک‌، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی باید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشته و وضعیت زنان شاغل دارای فرزند نیز لحاظ شود.

وی ادامه داد: در صورت عضویت در کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران پیشنهاد مرخصی اجباری زنان شاغل هنگام تعطیلات مدارس ارائه می‌شود.

درپی تشدید آلودگی هوا مهدهای کودک‌، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند، از امروز تا 21 آبانماه تعطیل است.

کد مطلب 2404814

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