مردم از خودروهای داخلی راضی نیستند

ایلنا: نظامالدین برزگری(رییس سازمان ملی استاندارد) در مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت اظهارداشت: طی سالهای گذشته کیفیت و استاندارد خودرو رشد کرده است ولی بازهم مردم راضی نیستند و توقعات و خواستههای مشتریان با شرایط روز ارتقاء یافته که کیفیت و استاندارد خودرو نیز باید متناسب با آن ارتقاء مییافت.
وی ادامه داد: هرجا که کمبود وجود داشته باشد و فضای رقابتی حاکم نباشد، کیفیت قربانی میشود که درحال حاضر این شرایط را در مورد برخی از محصولات و واحدهای تولیدی مشاهده میکنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه قطعا فعالان اقتصادی بر این باورند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت کیفیت و اصل مشتریمداری است، افزود: اگر مشتریان از کالاهای باکیفیت داخلی استفاده نکنند در درازمدت همین امر باعث ضرر و زیانهایی برای واحدهای تولیدی خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: در شرایط فعلی بجای اینکه تحریمها فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد، باید محصولات بیکیفیت را از سطح بازار جمعآوری کنیم که این موضوع به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است.
وی افزود: در استانداردسازی خدمات نیز طی 10 سال گذشته خوب کار نشده که درحال حاضر سازمان این موضوع را پیگیری میکنند تا کیفیت خدمات همتراز با خواست مشتریان ارتقاء یابد.
وی ضمن تاکید بر اینکه کیفیت تنها رعایت کردن استانداردها نیست، گفت: همین تفاوت بین کیفیت و استانداردسازی باعث شده تا در کشور یک روز به عنوان روز کیفیت و یک روز به عنوان روز ملی استاندارد نامگذاری شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه استاندارد کردن محصولات ضوابط و معیارهای خاص خود را دارد، گفت: بحث استانداردسازی محصولات باکیفیت چندین پله تفاوت دارد؛ البته باید بگویم که رعایت کیفیت فقط برای بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی نیست بلکه تمام فعالیتها مشمول رعایت کیفیت میشوند.
رئیس سازمان ملی استانداردسازی خاطرنشان كرد: ایجاد رقابت باعث میشود تا محصولات باکیفیتتری در سطح بازار تولید گردد تا وقتی رقابتی در بازار وجود ندارد نباید از سازمان استانداردسازی توقع داشت تا بتواند به اهداف تعیین شده خود دست پیدا کند.
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